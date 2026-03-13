Службеник Тужилаштва иза решетака мјесец дана

Аутор:АТВ
13.03.2026
20:43
Коментари:0
Поступајући судија за претходни поступак Окружног суда у Бањалуци, Посебно одјељење за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала, одредио је притвор за Славка Тривића, службеника Републичког јавног тужилаштва Републике Српске.
Подсјећамо, Тривић је ухапшен због сумње да је починио кривично дјело трговина утицајем.
Тривић, који је радио као возач у тужилаштву, ухапшен је у заједничкој акцији тог тужилаштва и Управе криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске.
Србија
Густи дим се надвио над Новим Садом због великог пожара
Суд му је одредио притвор који ће трајати најдуже један мјесец, тако да по овом рјешењу притвор може трајати најдуже до 11.4.2026. године до 18.22 часова.
"Притвор је према осумњиченом С. Т. одређен због притворског разлога из члана 197. став 1. тачка б) Закона о кривичном поступку Републике Српске. Притвор одређен из овог притворског разлога ће се укинути чим се обезбиједе докази због којих је притвор одређен", саопштено је из Суда.
Према незваничним информација Тривић је осумњичен да је узимао новац од појединих особа које су се налазиле под истрагом тужилаштва, обећавајући им да ће утицати да се по њих донесе повољна тужилачка одлука.
У МУП-у Српске за АТВ је потврђено да је ухапшен службеник тужилаштва С.Т.
Свијет
Филмска пљачка златаре: Лопови за 70 секунди украли накит вриједан 1,7 милиона долара
”Лице је осумњичено да је починио кривично дјело трговина утицајем. Након криминалистичке обраде он је уз извјештај о почињеном кривичном дјелу предат на даље поступање Републичком јавном тужилаштву”, наводе у МУП-у Српске.
