Службеник Тужилаштва иза решетака мјесец дана

АТВ

13.03.2026

20:43

Фото: АТВ

Поступајући судија за претходни поступак Окружног суда у Бањалуци, Посебно одјељење за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала, одредио је притвор за Славка Тривића, службеника Републичког јавног тужилаштва Републике Српске.

Подсјећамо, Тривић је ухапшен због сумње да је починио кривично дјело трговина утицајем.

Тривић, који је радио као возач у тужилаштву, ухапшен је у заједничкој акцији тог тужилаштва и Управе криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске.

vatrogasci

Србија

Густи дим се надвио над Новим Садом због великог пожара

Суд му је одредио притвор који ће трајати најдуже један мјесец, тако да по овом рјешењу притвор може трајати најдуже до 11.4.2026. године до 18.22 часова.

"Притвор је према осумњиченом С. Т. одређен због притворског разлога из члана 197. став 1. тачка б) Закона о кривичном поступку Републике Српске. Притвор одређен из овог притворског разлога ће се укинути чим се обезбиједе докази због којих је притвор одређен", саопштено је из Суда.

Узимао новац од особа под истрагом?

Према незваничним информација Тривић је осумњичен да је узимао новац од појединих особа које су се налазиле под истрагом тужилаштва, обећавајући им да ће утицати да се по њих донесе повољна тужилачка одлука.

У МУП-у Српске за АТВ је потврђено да је ухапшен службеник тужилаштва С.Т.

Пљачка златаре

Свијет

Филмска пљачка златаре: Лопови за 70 секунди украли накит вриједан 1,7 милиона долара

”Лице је осумњичено да је починио кривично дјело трговина утицајем. Након криминалистичке обраде он је уз извјештај о почињеном кривичном дјелу предат на даље поступање Републичком јавном тужилаштву”, наводе у МУП-у Српске.

Више из рубрике

Пронађено 560 пари обуће фалсификованих робних марки

Хроника

Пронађено 560 пари обуће фалсификованих робних марки

2 ч

0
Професор из Бањалуке осуђен због педофилије

Хроника

Професор из Бањалуке осуђен због педофилије

4 ч

0
Бруцош (19) из Српске пао са четвртог спрата Студентског дома у Котору

Хроника

Бруцош (19) из Српске пао са четвртог спрата Студентског дома у Котору

4 ч

0
Аутомобил слетио са пута: Љекари се боре за живот повријеђених

Хроника

Аутомобил слетио са пута: Љекари се боре за живот повријеђених

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

29

Више особа ухапшено због објава о нападима у УАЕ

21

15

Венс: Трамп жели окончање сукоба и обнављање трговине

21

08

Потпуна обустава саобраћаја: Тешка несрећа у БиХ, на терену и ватрогасци

21

06

Сутра славимо Преподобномученицу Едвокију: Ову молитву сваки вјерник треба да изговори

21

00

Немој у главу: Жена мотком истјерала мужа из кафане

