ШОК: Сабаленка жели да се повуче из тениса

Аутор:АТВ
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Нова велика сензација догодила се на Ролан Гаросу, пошто је Арина Сабаленка испала у четвртфиналу, а боља од ње била је Рускиња Дијана Шнајдер са 3:6, 7:5, 6:0.
Сабаленка је имала вођство од 1:0 у сетовима и 4:1 у другом, гдје је имала два брејка предности. Међутим, одједном се тотално распала њена игра, Шнајдерова је преокренула тај сет, а онда је почистила прву тенисерку свијета са терена у посљедњем сету са нулом.
Очекивано, Сабаленка је била утучена на конференцији за медије и најавила је паузу од тениса и нада се да ће се ментално вратити на прави пут ускоро.
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Сабаленка се распала и на нестваран начин испала са Ролан Гароса
"Немам мисли, немам емоције. Желим да се повучем из тениса сада. Надам се да ћу се за неколико дана вратити на прави пут ментално. Имала сам пристојне прилике у другом сету да завршим, али за*ебала сам. Онда је она додала гас, заиграла агресивно. Нисам могла ментално да се опоравим послије другог сета, то је моја највећа грешка данас. Не знам када ми се ово посљедњи пут десило, да изгубим десет гемова у низу. Ментално сам ушла у неку мрачну рупу и нисам могла да се вратим на прави пут", рекла је она.
Причала је и о условима на терену.
"Не знам зашто су држали кров отвореним када је вјетар тако јако дувао, али како да се жалим када сам играла добро током већег дијела меча... Можда је и до мене, можда је и до тога што сам ја полудјела. Прошле године је било слично, па су наредног дана затворили кров за мушки меч. Са затвореним кровом би сигурно био квалитетнији меч, али свакако је она заиграла боље, ушла у терен и погађала".
Упитана је колико јој је притисак када игра на шљаци.
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"Можда се превише фокусирам на то да нисам узела Грен слем ни на шљаци ни на трави, па превише размишљам, постајем превише емотивна. Морам да пронађем рјешење за то јер сам уморна од тога да губим мечеве само зато што су ме емоције преплавиле. Комбинација свега – превише размишљаш, па дође лака грешка, пропустиш прилику, ривалка заигра слободније и агресивније... Некада је тешко у таквим околностима поново притиснути", рекла је она.
Подсјетили су је новинари на пораз од Коко Гоф у прошлогодишњем финалу, а она је потврдила да има сличности.
"Ох, да. То говорим. Морам да сједнем и да видим шта се дешава, да отворено размислим о томе шта ми се дешава у глави у тим тренуцима. Превазишла сам много тога, искусна сам играчица, морам добро да промислим и надам се да ћу успјети и ово да превазиђем. Осјећала сам се сјајно прије меча, спремна да се борим, мотивисана... све сам исто радила од јутрос, али сам изгубила контролу током меча", каже Сабаленка, преноси "Телеграф".
"Не знам шта ћу да радим наредних дана, искрено не знам. Не знам... Не знам, ха-ха-ха. Оно што нас не убије – ојача нас, претпостављам. Ваљда ћу схватити шта не ваља. У ствари, схватила сам шта ћу радити сутра. Постоје оне собе у које само уђеш и поразбијаш све, вјероватно ћу провести тамо цијели дан сутра разбијајући ствари. Можда помогне – можда не", рекла је Арина Сабаленка.
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