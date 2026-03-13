Извор:
СРНА
13.03.2026
18:46
Коментари:0
Полиција је код лица А.С. из Лознице и двојице бугарских држављана пронашла нелегалну робу вриједну око 74.000 евра и против њих ће бити поднесене кривичне пријаве, саопштено је из МУП-а Србије.
Из МУП-а наводе да је код А.С. пронађено 560 пари обуће фалсификованих робних марки.
Код двојице Бугара откривено 8.406 наочара и 428 футрола за наочаре заштићених робних марки без документације о поријеклу робе намијењене даљој продаји.
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
Најчитаније
21
29
21
15
21
08
21
06
21
00
Тренутно на програму