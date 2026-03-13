Пронађено 560 пари обуће фалсификованих робних марки

СРНА

13.03.2026

18:46

Полиција је код лица А.С. из Лознице и двојице бугарских држављана пронашла нелегалну робу вриједну око 74.000 евра и против њих ће бити поднесене кривичне пријаве, саопштено је из МУП-а Србије.

Из МУП-а наводе да је код А.С. пронађено 560 пари обуће фалсификованих робних марки.

Код двојице Бугара откривено 8.406 наочара и 428 футрола за наочаре заштићених робних марки без документације о поријеклу робе намијењене даљој продаји.

