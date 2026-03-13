У основним и средњим школама у Хрватској забрањени мобилни телефони

АТВ
13.03.2026
18:20
У Хрватској је данас ступила на снагу забрана мобилних телефона у основним и средњим школама.
Ученици технологију углавном користе за забаву, а врло мало за школске обавезе, а истраживањем је утврђено да тек сваки други средњошколац користи вјештачку интелигенцију.
Њих 70 посто нема родитељски надзор у коришћењу дигиталних технологија, показало је истраживање које је спровео ЦАРНЕТ у сарадњи с Католичким универзитетом у које је било укључено 4.000 ученика.
На основу резултата направљене су и препоруке за родитеље, ученике и наставнике, како би се едуковали о могућностима вјештачке интелигенције и смањили коришћење мрежа за забаву.
Уз то у ЦАРНЕТ-у су креирали виртуелног помоћника за учење уз помоћу којег ће ученици моћи да се информишу 24/7, а који би требало да проради за пола године, пренео је РТЛ-ов портал Данас.
