У Руднику мрког угља "Какањ" обустављена производња

Извор:
СРНА
13.03.2026
17:49
Коментари:0
У Руднику мрког угља "Какањ" обустављена је производња, након што су рудари одбили да сиђу у јаму, јер им фебруарска плата није исплаћена у року који је поставио синдикат.
Претходно је синдикат донио одлуку да ће запослени у руднику покренути радничку непослушност ако плата не буде уплаћена најкасније до 15.00 часова, преносе федерални медији.
Радници су поручили да ће производња бити обустављена све док њихови захтјеви не буду испуњени.
Синдикални представници раније су упозорили да је стрпљење радника при крају, посебно што трошкови живота свакодневно расту, а породице рудара директно зависе од редовне исплате плата.
БиХ
1 ч0
Савјети
1 ч0
Сцена
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Најновије
Најчитаније
18
35
18
34
18
27
18
20
18
06
Тренутно на програму