Пјесма којом се Дарко Лазић опростио од брата кида душу

13.03.2026
17:28
Дарко Лазић, неутјешан је након смрти брата, Драгана Лазића, који је погинуо у саобраћајној несрећи, а данас се пред испраћај на вјечни починак, огласио на друштвеној мрежи Инстаграм гдје је подијелио један од њихових заједничких тренутака.
Пјевач је уз опис који је био болан, објавио и песму страних извођача, Симон & Гарфункел – Д Саунд оф Сајленс (Звук тишине), а ријечи које се певају у пјесми су болне.
Ми вам текст пјесме преводимо у цјелости
Звук тишине
Здраво, таме, стара пријатељице,
поново сам дошао да причам с тобом.
Јер једна визија тихо се прикрала
док сам спавао,
и визија која је посијана у мом мозгу
још увијек остаје
у звуку тишине.
У немирним сновима ходао сам сам
уским улицама од калдрме,
испод ореола једне уличне лампе.
Подигао сам крагну против хладноће и влаге
када ми је поглед пресјекао бљесак неонског свјетла
који је расцијепао ноћ
и додирнуо звук тишине.
И у голој свјетлости видио сам
десет хиљада људи, можда и више.
Људи који говоре а да не причају,
људи који чују а да не слушају.
Људи који пишу пјесме које гласови никада не дијеле.
И нико се не усуђује
да поремети звук тишине.
"Будале“, рекох, "ви не знате,
тишина расте као рак.
Слушајте моје ријечи да бих вас научио,
узмите моје руке да бих вас досегао.“
Али моје ријечи падале су попут тихих капи кише
и одјекивале
у бунарима тишине.
И људи су се клањали и молили
неонском богу ког су створили.
А знак је бљеснуо своје упозорење
ријечима које је обликовао:
"Ријечи пророка написане су на зидовима подземне жељезнице
и по ходницима стамбених зграда.“
И шапућу
у звуку тишине.
Пјесма која је пратила опис, показује коју количину туге Дарко носи у себи, а уз ове стихове, додао је:
"Рођени мој, чекај брата свог. Поновићемо све на љепшем мјесту и смијати се као некада", написао је он у опису видеа и додао:
"Рођено моје, нека ти је вјечна слава. Срце ће ми пући од туге".
Након смрти младог момка, информације и приче о њему константно испливавају, а нико нема лошу ријеч за њега. А и како би.
Драган је волио музику, пецање, моторе, а како тврде сви они којима је пјевао на слављима, баш његов осмијех и енергија су уљепшавали су њихова весеља.
Драган је био дефинитивно један од омиљених пјевача у народу, али никад није пожелио да буде дио јавног свијета, баш због тога што је знао кроз шта све његов брат пролази.
Како сазнаје "Курир", Дарко Лазић је у једном тренутку док је припремао да брата на достојанствен начин испрати, тражио да се сахрани са микрофоном
"Ставите му микрофон са њим", кроз јецаје је рекао Дарко.
