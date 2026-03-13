Logo
Large banner

Трамп: Иранци у САД под надзором због страха од тероризма и могућности активирања "успаваних ћелија"

Извор:

Танјуг

13.03.2026

17:46

Коментари:

0
Доналд Трамп
Фото: Таnjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да су ирански држављани који су посљедњих година ушли у САД сада под надзором и упозорио на потребу пажљивог поступања према могућим активирањем "успаваним ћелијама" и пријетњама дроновима, док је коментарисао и посљедње нападе у земљи, истичући проблем миграција током администрације Џоа Бајдена.

Говорећи о безбједносним пријетњама, Трамп је навео да су ирански држављани, који су ушли у земљу посљедњих година, под надзором.

- Морамо да будемо веома опрезни, јер има и много добрих људи, али их посматрамо веома пажљиво. Они су сада под надзором - рекао је Трамп за Фокс Њуз.

На питање о могућим иранским "успаваним ћелијама", амерички предсједник рекао је да би евентуалне мјере против њих биле предузимане пажљиво и у складу са законом.

Коментаришући извјештаје о могућем нападу иранских дронова на западну обалу САД, Трамп је рекао да не жели да се бави спекулацијама.

- Не можете стално да бринете, морате да дјелујете. Све пратимо на нивоу на којем то никада раније није рађено - рекао је он.

Говорећи о нападима у Сједињеним Америчким Државама, Трамп је навео да су недавни инциденти, укључујући пуцњаву на Универзитету Олд Доминијон и напад на синагогу у савезној држави Мичиген, показатељ проблема који, како тврди, постоји годинама.

- То траје већ дуго. У земљу улазе људи који се провлаче преко границе. Данас имамо чврсту контролу границе, али многи су ушли током администрације (бившег америчког председника) Џоа Бајдена - рекао је Трамп за Фокс Њуз.

Он је поновио тврдњу да је током претходне администрације у САД ушло око 25 милиона миграната, од којих су, како тврди, неки дошли из затвора или психијатријских установа.

Трамп је у интервјуу говорио и о сукобу са Ираном, наводећи да су америчке снаге, заједно са Израелом, значајно ослабиле иранске војне капацитете.

- Уништили смо већину њихових ракета, велики број дронова и производних постројења. Погађамо их јаче него што је ико погођен још од Другог свјетског рата - рекао је Трамп.

Он је додао да су иранска морнарица и ваздухопловство готово у потпуности уништени, као и велики дио војног руководства.

Предсједник САД навео је и да Вашингтон одржава блиску сарадњу са савезницима у Персијском заливу, укључујући Саудијску Арабију, Кувајт, Ирак и Бахреин, који су, према његовим ријечима, такође били мета напада.

Говорећи о могућем ширењу регионалних споразума о нормализацији односа са Израелом, Трамп је оцијенио да би посљедња дешавања могла да олакшају прикључење нових земаља такозваним Аврамовим споразумима.

Он је такође навео да се нада да ће сукоб ускоро бити окончан.

- Знаћу када буде готово. Осјетићу то - рекао је Трамп.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Иран

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

35

Ђани хитно оперисан

18

34

Јоџирова жена Ирена Радуловић проговорила о експлицитној фотографији

18

27

Цвијановић: Лагумџија манипулише и упорно заобилази уставне процедуре

18

20

У основним и средњим школама у Хрватској забрањени мобилни телефони

18

06

Сијарто: Балтик игра како Зеленски свира, Будимпешта брани свој суверенитет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner