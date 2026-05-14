Парис Џексон добила битку око имовине Мајкла Џексона

Парис Џексон, ћерка покојног краља попа Мајкла Џексона, добила је правну битку око његовог имања. Суд је пресудио у њену корист у спору око исплате бонуса, наложивши враћање 625.000 долара имању.
Када је Мајкл Џексон умро у јуну 2009. године у 50. години, оставио је за собом огромно насљедство, али и милионе дугова. Имањем су управљали извршитељи Џон Бранка и Џон Меклејн, под чијим вођством је његова вриједност драматично порасла.
Спор је настао када је Парис Џексон поднијела жалбу на бонусе у укупном износу од око 625.000 долара који су исплаћени адвокатским канцеларијама треће стране. Према судским документима, судија је пресудио да се износ мора вратити у заоставштину.
Пресудом је такође наложено да се адвокатима извршитеља не исплаћују неовлашћени бонуси. „Извршиоци тестамента неће унапред исплаћивати никакве бонусе адвокатима без писмене сагласности свих насљедника или судског налога“, наводи се у документима, у које је имао увид „US Weekly“.
Међутим, извршитељима је остављена могућност да траже дозволу за такве исплате. „Извршиоци тестамента су овлашћени да поднесу захтјев за упутства ако се појаве околности у којима сматрају да је одступање од овог налога оправдано“, додаје се у судској одлуци.
Суд је био експлицитан у вези са враћањем средстава. „Приговор госпође Џексон на 625.000 долара бонуса исплаћених у другој половини 2018. године је усвојен“, наводи се у пресуди. „Ове исплате бонуса нису биле одобрене, већ забрањене. Новац мора бити враћен у заоставштину.“
Упркос спору око бонуса, суд је, у документима од 13. маја, одао признање извршиоцима за успјешно управљање имовином. „Прво, неспорно је да је ова имовина, која је била на ивици колапса у вријеме смрти Мајкла Џексона у јуну 2009. године, трансформисана у финансијску силу каква је данас под стручним вођством извршитеља“, саопштио је суд.
Даље се додаје: „Током протеклих 17 година, извршилац тестамента и њихови адвокати пружили су изванредне услуге имању, а самим тим и његовим насљедницима. Извршиоци тестамента, како је то рекао Џон Бранка, створили су право и значајно генерацијско богатство за насљеднике.“
Представник извршитеља је за TMZ рекао: „Драго нам је што је сам суд препознао и похвалио рад извршиоца и њиховог спољног правног савјетника.“ Међутим, додао је да се они „не слажу са неким одлукама судије“.
„Иако је суд раније одобрио друге бонусе спољним правним савјетницима за ванредне услуге и ово је први пут да је изнет приговор, извршитељи су увијек сматрали да су судски трошкови предмет одобрења суда“, наводи се у саопштењу.
„Одувијек смо тражили од спољних адвоката да се сложе да врате средства у заоставштину ако исплате не буду одобрене. На крају крајева, иако се не слажемо са одлуком, у потпуности је поштујемо и поступићемо у складу са тим.“
