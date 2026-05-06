Кћерка Мајкла Џексона открила зашто није учествовала у биографског филма о свом оцу

Парис Џексон, ћерка Мајкла Џексона, објаснила је зашто није учествовала у стварању новог биографског филма о свом оцу. Она није једини члан породице Џексон који се није појавио у дугоочекиваном филму „Мајкл“, који је премијерно приказан у Холивуду почетком овог мјесеца, а који је и сама Парис пропустила.
Филм, у режији Антоана Фуке, прати живот краља попа од 1960-их и групе Jackson 5 до касних 1980-их и турнеје „Bad“. Његов нећак, 29-годишњи Џафар Џексон, игра главну улогу. Због временског оквира, који се завршава прије него што су се родили Парис (28) и њена браћа Принс (29) и Биги (24), њихови ликови нису ни укључени у причу.
У септембру прошле године, Парис се дистанцирала од филма, изјавивши да није имала никакве везе са њим. Њена реакција услиједила је након што је глумац Колман Доминго, који у филму игра главу породице Џоа Џексона, рекао да Парис и њен брат Принс „веома подржавају филм“.
„Колмане, немој људима рећи да сам 'помагао' на сету филма са којим апсолутно нисам имао никакве везе. То је једноставно чудно“, написао је Парис тада. „Прочитао сам један од првих нацрта сценарија и изнио своје коментаре о томе шта сам сматрао неправедним и са чиме се нисам слагао. Када их нису узели у обзир, једноставно сам одустао. Нисам укључен у то, то није мој пројекат. Срећно им било.“
У видеу који је касније подијелила на Инстаграму, додатно је појаснила свој став. „Нисам уопште била укључена, осим што сам дала своје мишљење о првој верзији сценарија. Након тога, рекли су ми да моји коментари неће бити узети у обзир. Тако да сам се једноставно повукла и пустила то, јер то није мој пројекат“, рекла је.
Нагласила је да вјерује да ће филмски ствараоци урадити „шта год да науме“ и да ће филм вјероватно задовољити најватреније фанове њеног оца. „Главни разлог зашто још нисам ништа рекла је тај што знам да ће многи од вас бити задовољни филмом. Велики дио филма је намјењен веома специфичној групи очевих фанова који још увијек живе у некој врсти фантазије и биће срећни“, закључила је.
Поред Парис, њена тетка, 59-годишња Џенет Џексон, такође није у филму. Њена сестра Ла Тоја Џексон, 69, открила је зашто. У интервјуу за Варајети на црвеном тепиху, рекла је: „Вољела бих да су сви у филму. Питали су је, али је она љубазно одбила, тако да се њене жеље морају поштовати.“
Филм „Мајкл“ је почео да се приказује у биоскопима крајем априла. Према оцјенама публике на сајту Rotten Tomatoes, филм има високих 96 одсто позитивних реакција. Корисници Letterboxd-а дали су му просјечну оцјену од 3,6 од 5 звијездица, а многи су посебно похвалили глуму Џафара Џексона.
„Особа која је рекла 'Само Џексон може да игра Мајкла Џексона' била је апсолутно у праву“, коментарисао је један гледалац. Други је написао: „Морао сам да подсјетим себе да ово није Мајкл. Џафар је заиста надмашио самог себе.“ Трећи је додао: „Овај филм је све о чему сам икада могао да сањам.“ „Мајкл“ се тренутно приказује у биоскопима.
