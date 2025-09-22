Мајка Џексонове бивше жене открила мрачне стране њихове везе

Извор:
Присцила Присли у својој новој књизи "Softly, As I Leave You: Life After Elvis" изнијела је шокантне детаље о љубавном животу своје покојне ћерке Лизе Мери и Мајкла Џексона.
Ова открића долазе у јеку правне битке са њеним бившим пословним партнерима, који тврде да је жељела смрт своје ћерке како би постала "краљица" насљедства Елвиса Прислија. У мемоарима, Присцила тврди да се Џексон оженио Лизом Мери искључиво ради статуса који доноси презиме Присли, да је избјегавао одрасле на породичним окупљањима те да је инсистирао на дјетету упркос нејасној природи њихове интиме.
Брак као маркетиншки потез
80-годишња Присцила у књизи наводи како је Џексон, познат као "Краљ попа", био изразито манипулативан. Признаје да је била "ужаснута" када јој је Лиза 1994. године најавила њихове планове за вјенчање. "У себи сам знала да се Мајкл не жени Лизом Мери; он се жени династијом Присли", написала је, додајући како је то био потез за поправљање имиџа у вријеме када се суочавао са оптужбама за злостављање малољетника.
"Мајкл је био манипулативан човјек и мислим да је бацио око на њу много прије него што је она то схватила", стоји у књизи. "Дјечја невиност коју је пројектовао била је дио његове јавне маске."
Присцила даље описује како ју је Џексон након вјенчања избјегавао по сваку цијену. Када би се и појавио на породичним окупљањима, дружио би се искључиво са дјецом, игноришући одрасле. Тврди да је своју ћерку одвратила од идеје да има дјете са пјевачем. С друге стране, Џексон је наводно снажно желио дјете, што је Присцила сматрала "бизарним" јер није била сигурна да ли међу њима уопште постоји интиман однос. Када је о томе питала ћерку, Лиза Мери је, према наводима, потврдила да су интимни.
Контрола над насљедством
Пар се развео у августу 1996. године. "Готово сам могла чути Елвиса како уздише од олакшања", написала је Присцила. Њене тврдње о Џексоновим мотивима долазе само неколико мјесеци након што су њени бивши пословни партнери Бригита Крус и Кевин Фијалко на суду изнијели тешке оптужбе. У поднеску су је описали као опсесивну особу која жели искључиву контролу над имањем "без обзира на цијену".
"Оптужена Присцила Присли увијек је желела бити "краљица'". Присцила је на крају жељела једну ствар - моћ, без обзира на цијену", стоји у судским документима. Та цијена је, како тврде, био живот њене ћерке. "Присцила је пожурила у болницу и упркос Лизиним јасним инструкцијама да јој "продужи живот", Присцила је искључила апарате за одржавање живота неколико сати након Лизиног пријема", наводи се.
У књизи Присцила нуди своју страну приче о смрти Лизе Мери. Тврди да су јој љекари, након што су успијели поново да покрену срце њене ћерке, рекли да она вјероватно неће моћи самостално да живи. Због тога је донијела одлуку да се апарати искључе. Наводи како је након тога доживјела помрачење и несвестицу те да је цијело искуство било "неподношљиво".
(b92)
