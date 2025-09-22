Logo

Преминуо глумац Енвер Петровци

Извор:

Курир

22.09.2025

14:55

Коментари:

0
Ruža cvijet
Фото: George Becker/Pexels

Глумац и професор глуме Енвер Петровци преминуо је у 71. години, саопштено је на Фејсбук страници Регионалног позоришта Нови Пазар.

"Са дубоком тугом примили смо вест да нас је напустио велики глумац, редитељ и педагог Енвер Петровци. Његов умјетнички пут и дјело оставили су неизбрисив траг у позоришту, филму и култури читавог региона. Регионално позориште Нови Пазар имало је посебну част и привилегију да сарађује са њим. Као професор и ментор, несебично је преносио знање, искуство и љубав према умјетности нашим глумцима, обликујући генерације које ће његово наслијеђе носити даље. Памтићемо га по његовој харизми, ширини духа и истинској посвећености умјетности. Енвер Петровци заувијек остаје дио наше позоришне породице", стоји у објави Регионалног позоришта Нови Пазар.

Халид Бешлић-02092025

Сцена

Осман Хаџић открио нове информације о здрављу Халида Бешлића

Шетровци је рођен у Приштини 1954 године. Био је познати југословенски и албански филмски, телевизијски и позоришни глумац. Гимназију је завршио на Косову, а потом дипломирао на Академији драмских уметности у Београду.

У том граду је и започео глумачку каријеру. Био је ангажован у Југословенском драмском позоришту, Атељеу 212, Београдском драмском позоришту, а глумио је и на другим сценама бивше Југославије.

Након НАТО бомбардовања Југославије, преселио се на Косово и основао глумачку школу Додонда у Приштини. Ипак, и током посљедњих четврт вијека учествовао је у бројним филмским и телевизијским остварењима на српском и албанском језику. Неке од последњих улога остварио је у филму "Руски конзул", као и серијама "Клан" и "Руше" ("Грожђе"), пише Курир.

