Преминуо глумац Енвер Петровци

Извор:
Курир
22.09.2025
14:55
Глумац и професор глуме Енвер Петровци преминуо је у 71. години, саопштено је на Фејсбук страници Регионалног позоришта Нови Пазар.
"Са дубоком тугом примили смо вест да нас је напустио велики глумац, редитељ и педагог Енвер Петровци. Његов умјетнички пут и дјело оставили су неизбрисив траг у позоришту, филму и култури читавог региона. Регионално позориште Нови Пазар имало је посебну част и привилегију да сарађује са њим. Као професор и ментор, несебично је преносио знање, искуство и љубав према умјетности нашим глумцима, обликујући генерације које ће његово наслијеђе носити даље. Памтићемо га по његовој харизми, ширини духа и истинској посвећености умјетности. Енвер Петровци заувијек остаје дио наше позоришне породице", стоји у објави Регионалног позоришта Нови Пазар.
Шетровци је рођен у Приштини 1954 године. Био је познати југословенски и албански филмски, телевизијски и позоришни глумац. Гимназију је завршио на Косову, а потом дипломирао на Академији драмских уметности у Београду.
У том граду је и започео глумачку каријеру. Био је ангажован у Југословенском драмском позоришту, Атељеу 212, Београдском драмском позоришту, а глумио је и на другим сценама бивше Југославије.
Након НАТО бомбардовања Југославије, преселио се на Косово и основао глумачку школу Додонда у Приштини. Ипак, и током посљедњих четврт вијека учествовао је у бројним филмским и телевизијским остварењима на српском и албанском језику. Неке од последњих улога остварио је у филму "Руски конзул", као и серијама "Клан" и "Руше" ("Грожђе"), пише Курир.
