Отворена изложба ''Школство у Бањалуци за вријеме Краљевине Југославије 1918–194''

22.09.2025

11:33

Отворена изложба ''Школство у Бањалуци за вријеме Краљевине Југославије 1918–194''
Фото: Уступљена фотографија

У изложбеном простору Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, 22. септембра 2025. године, свечано је отворена изложба под називом „Школство у Бањалуци за вријеме Краљевине Југославије 1918–1941“, коју су организовали Архив Републике Српске и Удружење архивских радника Републике Српске.

Изложбу су отворили Љубица Ећимовић из Архива Републике Српске, доц. др Стојанка Лужија, професор на Катедри за историју Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, и проф. др Бошко Бранковић, руководилац Института за хуманистичке и друштвене науке Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци.

У својим обраћањима истакли су значај очувања културне и просвјетне баштине, као и важност сарадње академских и архивских институција.

Испраћај у пензију-Живан

Градови и општине

Професор математике испраћен у пензију: Живан оставио дубок траг у генерацијама ученика

„Изложба коју смо данас уприличили има посебан значај, јер је организована у част почетка нове академске године на Универзитету у Бањој Луци, али и у знак обиљежавања великог јубилеја – стотину година од отварања Учитељске школе у Бањој Луци. Овим симболичним спојем прошлости и садашњости желимо подсјетити на богату просвјетну традицију нашег града и одати признање генерацијама које су градиле темеље образовања,“ изјавио је Бошко Бранковић.

izložba

