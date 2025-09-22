Професор математике испраћен у пензију: Живан оставио дубок траг у генерацијама ученика

22.09.2025
11:12
Коментари:1
Јуче је у Гимназији Прњавор свечано испраћен у заслужену пензију дугогодишњи професор математике Живан Гаћић. Током своје богате каријере, професор Гаћић оставио је дубок траг у генерацијама ученика, преносећи им не само знање и љубав према математици, већ и животне вриједности и драгоцјене лекције.
У оквиру церемоније захвалности, ученици и колеге истакли су значај његовог преданог рада и утицаја на образовни и лични развој бројних генерација. Присуство свих који су кроз године сарађивали и учили од професора Гаћића учинило је овај дан посебним и незаборавним.
Овим догађајем Гимназија Прњавор још једном је потврдила важност посвећених наставника у обликовању младих генерација и очувању високих стандарда образовања, преноси Прњавор.инфо.
