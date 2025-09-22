Logo

Професор математике испраћен у пензију: Живан оставио дубок траг у генерацијама ученика

22.09.2025

11:12

Фото: Прњавор.инфо

Јуче је у Гимназији Прњавор свечано испраћен у заслужену пензију дугогодишњи професор математике Живан Гаћић. Током своје богате каријере, професор Гаћић оставио је дубок траг у генерацијама ученика, преносећи им не само знање и љубав према математици, већ и животне вриједности и драгоцјене лекције.

У оквиру церемоније захвалности, ученици и колеге истакли су значај његовог преданог рада и утицаја на образовни и лични развој бројних генерација. Присуство свих који су кроз године сарађивали и учили од професора Гаћића учинило је овај дан посебним и незаборавним.

Овим догађајем Гимназија Прњавор још једном је потврдила важност посвећених наставника у обликовању младих генерација и очувању високих стандарда образовања, преноси Прњавор.инфо.

