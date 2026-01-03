Logo
Идентификоване прве жртве несреће у Швајцарској: Најмлађа има само 16 година

Извор:

Телеграф

03.01.2026

12:43

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Antonio Calanni

Швајцарска полиција саопштила је да је идентификовала четири жртве несреће која се догодила у швајцарском месту Кран Монтани када је у пожару страдало 40, а повријеђено 119 особа.

Прве четири жртве су идентификоване као двије Швајцаркиње старости 21 и 16 година и два Швајцарца старости 18 и 16 година, пренио је Скај њуз.

Нова година

Сцена

Вртоглаве цифре: Ово су новогодишњи хонорари естрадних звијезда

Њихова тијела су враћена породицама, саопштила је швајцарска полиција.

Више детаља, укључујући њихова имена, још није објављено.

Како је наведено, рад на идентификацији преосталих жртава се наставља.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Сви смо окупљени око Српске

Несрећа се догодила током новогодишње прославе у бару "Констеласион", када је избио пожар, за који се за сада претпоставља да су га можда изазвале прскалице закачене за флаше шампањца.

Швајцарска

noćni klub

пожар

15

14

Ове марке су повучене, шта ако их нисте замијенили

15

03

Ирска Хрватима нуди до 70 хиљада евра, не морају ни да живе тамо

14

48

Стручњак открива: Aко се осјећате нервозно, потребно је само да запјевате

14

46

Сутра је најљепши празник посвећен очевима: Овај обичај се обавезно поштује

14

42

Кошарац: За стабилност и напредак Српске заслужна политика Милорада Додика

