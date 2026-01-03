Идентификоване прве жртве несреће у Швајцарској: Најмлађа има само 16 година

Извор:
Швајцарска полиција саопштила је да је идентификовала четири жртве несреће која се догодила у швајцарском месту Кран Монтани када је у пожару страдало 40, а повријеђено 119 особа.
Прве четири жртве су идентификоване као двије Швајцаркиње старости 21 и 16 година и два Швајцарца старости 18 и 16 година, пренио је Скај њуз.
Њихова тијела су враћена породицама, саопштила је швајцарска полиција.
Више детаља, укључујући њихова имена, још није објављено.
Како је наведено, рад на идентификацији преосталих жртава се наставља.
Несрећа се догодила током новогодишње прославе у бару "Констеласион", када је избио пожар, за који се за сада претпоставља да су га можда изазвале прскалице закачене за флаше шампањца.
