Огласила се Русија о нападу на Венецуелу

Извор:
СРНА
03.01.2026
12:30
Коментари:3
Америчка војна агресија на Венецуелу је дубоко забрињавајућа и за сваку осуду, саопштено је из руског Министарства спољних послова.
"Русија подржава позив на хитан састанак Савјета безбједности УН након америчког напада на Венецуелу", наводи се у саопштењу.
У саопштењу се истиче да Русија потврђује солидарност са народом Венецуеле.
"Латинска Америка мора остати зона мира", наводи се у саопштењу.
У саопштењу се истиче да руска Амбасада у Каракасу функционише нормално имајући у виду актуелну ситуацију, преноси Срна.
