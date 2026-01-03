Logo
Огласила се Русија о нападу на Венецуелу

Извор:

СРНА

03.01.2026

12:30

Коментари:

3
Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Америчка војна агресија на Венецуелу је дубоко забрињавајућа и за сваку осуду, саопштено је из руског Министарства спољних послова.

"Русија подржава позив на хитан састанак Савјета безбједности УН након америчког напада на Венецуелу", наводи се у саопштењу.

У саопштењу се истиче да Русија потврђује солидарност са народом Венецуеле.

"Латинска Америка мора остати зона мира", наводи се у саопштењу.

Трамп-Доналд-09062025

Свијет

Трамп: Мадуро и његова жена су ухваћени

У саопштењу се истиче да руска Амбасада у Каракасу функционише нормално имајући у виду актуелну ситуацију, преноси Срна.

Москва

Venecuela

Америка

Коментари (3)
