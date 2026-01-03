Mеђу повријеђенима у пожару и држављанин БиХ

Извор:
Амбасадор БиХ у Швајцарској Боро Бронза изјавио је Срни да је у пожару у познатом скијалишту Кран-Монтана у новогодишњој ноћи повријеђен и један држављанин БиХ.
Бронза је рекао да је у току велика полицијска истрага о узроцима несреће и да је о аспектима одговорности и кривице рано говорити.
"Швајцарске савезне институције и институције Кантона Вале још не дају никакве информације о идентитету повријеђених особа", рекао је Бронза и додао да је саопштено да је међу до сада 113 идентификованих повријеђених лица и један држављанин БиХ.
Он је навео да идентитет повријеђеног није познат и изразио увјерење да ће наредних дана бити више информација.
"У цијелој земљи је туга због незапамћене трагедије. Из пијетета према многобројним изгубљеним младим животима отказане су многе свечаности поводом новогодишњих празника, попут традиционалног првојануарског ватромета у Луцерну", рекао је Бронза.
Он је истакао да је ситуација посебно комплексна у Кантону Вале, гдје су болнице преоптерећене и да ће данас многи повријеђени бити превезени у болнице у Италији, Француској, Њемачкој и другим државама.
Бронза је рекао да ће се данас састати са амбасадором Швајцарске у БиХ Габријелом Деригетијем.
Према процјенама швајцарских званичника, у експлозији и пожару у бару у швајцарском скијалишту Кран-Монтана погинуло је 47 људи, а повријеђено 119.
