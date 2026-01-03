Logo
Large banner

Срушила се вишеспратница у изградњи, има мртвих

Извор:

СРНА

03.01.2026

10:11

Коментари:

0
Срушила се вишеспратница у изградњи, има мртвих
Фото: Pexels

Најмање четири особе су погинуле, а још четири затрпане у рушевинама када се у кенијској пријестоници Најробију срушила вишеспратница у изградњи, јавља АП.

Зграда се, према подацима Црвеног крста Кеније, налазила у дијелу Најробија познатом као "Јужни Ц".

Тим за интервенцију састављен од представника више агенција је на мјесту несреће.

Сајбер напад

Наука и технологија

Ризик од сајбер напада све већи

Секретар кабинета задужен за јавне службе Џефри Руку рекао је новинарима да се вјерује да су четири особе заробљене под рушевинама.

Подијели:

Тагови:

srušena zgrada

Kenija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ризик од сајбер напада све већи

Наука и технологија

Ризик од сајбер напада све већи

48 мин

0
Хеликоптер

Свијет

У паду хеликоптера погинула четири члана породице

50 мин

0
Аутобус се преврнуо поред пута, полиција истражује узрок несреће

Хроника

Аутобус се преврнуо поред пута, полиција истражује узрок несреће

1 ч

0
Vakcina

Здравље

Ефикасност руске вакцине против меланома више од 90 одсто

1 ч

0

Више из рубрике

Хеликоптер

Свијет

У паду хеликоптера погинула четири члана породице

50 мин

0
Бијела кућа потврдила да су покренути напади на Венецуелу

Свијет

Бијела кућа потврдила да су покренути напади на Венецуелу

1 ч

0
Мадуро уводи ванредно стање

Свијет

Мадуро уводи ванредно стање

1 ч

0
Медведев: Финска ће морати да плати за своју гадну русофобију

Свијет

Медведев: Финска ће морати да плати за своју гадну русофобију

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

38

Дарко Лазић открио да ли планира проширење породице

10

35

Трагедија у Дервенти: Младић погинуо у слијетању ”пасата”

10

31

Трамп: Мадуро и његова жена су ухваћени

10

27

Mеђу повријеђенима у пожару и држављанин БиХ

10

20

Пет знакова који показују да сте пронашли сродну душу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner