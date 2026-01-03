Срушила се вишеспратница у изградњи, има мртвих

Извор:
СРНА
03.01.2026
10:11
Најмање четири особе су погинуле, а још четири затрпане у рушевинама када се у кенијској пријестоници Најробију срушила вишеспратница у изградњи, јавља АП.
Зграда се, према подацима Црвеног крста Кеније, налазила у дијелу Најробија познатом као "Јужни Ц".
Тим за интервенцију састављен од представника више агенција је на мјесту несреће.
Секретар кабинета задужен за јавне службе Џефри Руку рекао је новинарима да се вјерује да су четири особе заробљене под рушевинама.
