Logo
Large banner

Ризик од сајбер напада све већи

Извор:

Танјуг

03.01.2026

10:09

Коментари:

0
Ризик од сајбер напада све већи

Скоро милијарду Андроид телефона широм свијета изложено је повећаном ризику од сајбер напада јер више не могу да добијају безбједносна ажурирања.

Према подацима аналитичке компаније “СтатЦоунтер”, више од 30 одсто корисника Андроида и даље користи уређаје са верзијом Андроид 13 или старијом, преноси БФМ.

Иако Google и даље обезбјеђује безбједносна ажурирања за Андроид 13, подршка за старије верзије је обустављена – Андроид 12 је, на примјер, остао без безбједносних ажурирања у априлу прошле године.

Стручњаци упозоравају да телефони који више не добијају ажурирања постају “лака мета за хакере”, јер не садрже ажурирања за познате безбједносне пропусте.

Најновије безбједносно ажурирање за Андроид, према доступним подацима, исправља више од 100 слабости, што указује на размјере потенцијалних пријетњи.

илу-хеликоптер-01092025

Свијет

У паду хеликоптера погинула четири члана породице

Иако дуже коришћење уређаја има финансијске и еколошке предности, старији телефони представљају већи ризик по личне податке, укључујући лозинке и осјетљиве информације.

Извјештај компаније “Зимпериум” наводи да више од половине паметних телефона у употреби – како Андроид, тако и иОС, ради на застарјелим верзијама оперативног система и самим тим је подложно сајбер нападима.

Произвођачи су посљедњих година продужили период софтверске подршке, па тако Google и Самсунг нуде до седам година великих и безбједносних ажурирања, док Apple и даље обезбјеђује безбједносна ажурирања за моделе попут iPhone XS, XS Max и XR, представљене 2018. године, иако не објављује званичне рокове пружања подршке.

Стручњаци савјетују корисницима да размотре могућност замјене уређаја уколико њихов телефон више не прима безбједносна ажурирања, чак и ако и даље функционише без видљивих проблема.

Подијели:

Таг:

sajber napadi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хеликоптер

Свијет

У паду хеликоптера погинула четири члана породице

46 мин

0
Аутобус се преврнуо поред пута, полиција истражује узрок несреће

Хроника

Аутобус се преврнуо поред пута, полиција истражује узрок несреће

58 мин

0
Vakcina

Здравље

Ефикасност руске вакцине против меланома више од 90 одсто

1 ч

0
Прва седмица јануара доноси богатство и успјех: Ови знакови су миљеници судбине

Занимљивости

Прва седмица јануара доноси богатство и успјех: Ови знакови су миљеници судбине

1 ч

0

Више из рубрике

Ево шта утиче на животни вијек ваше батерије

Наука и технологија

Ево шта утиче на животни вијек ваше батерије

22 ч

0
Закерберг: Смартфон ће бити замјењен паметним наочарима

Наука и технологија

Закерберг: Смартфон ће бити замјењен паметним наочарима

2 д

0
Нови AI алат омогућава свима да креирају видео игре директно на Јутјубу

Наука и технологија

Нови AI алат омогућава свима да креирају видео игре директно на Јутјубу

2 д

0
Француска од септембра уводи забрану друштвених мрежа за млађе од 15 година

Наука и технологија

Француска од септембра уводи забрану друштвених мрежа за млађе од 15 година

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

38

Дарко Лазић открио да ли планира проширење породице

10

35

Трагедија у Дервенти: Младић погинуо у слијетању ”пасата”

10

31

Трамп: Мадуро и његова жена су ухваћени

10

27

Mеђу повријеђенима у пожару и држављанин БиХ

10

20

Пет знакова који показују да сте пронашли сродну душу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner