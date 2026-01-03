Ризик од сајбер напада све већи

Извор:
Танјуг
03.01.2026
10:09
Коментари:0
Скоро милијарду Андроид телефона широм свијета изложено је повећаном ризику од сајбер напада јер више не могу да добијају безбједносна ажурирања.
Према подацима аналитичке компаније “СтатЦоунтер”, више од 30 одсто корисника Андроида и даље користи уређаје са верзијом Андроид 13 или старијом, преноси БФМ.
Иако Google и даље обезбјеђује безбједносна ажурирања за Андроид 13, подршка за старије верзије је обустављена – Андроид 12 је, на примјер, остао без безбједносних ажурирања у априлу прошле године.
Стручњаци упозоравају да телефони који више не добијају ажурирања постају “лака мета за хакере”, јер не садрже ажурирања за познате безбједносне пропусте.
Најновије безбједносно ажурирање за Андроид, према доступним подацима, исправља више од 100 слабости, што указује на размјере потенцијалних пријетњи.
Свијет
У паду хеликоптера погинула четири члана породице
Иако дуже коришћење уређаја има финансијске и еколошке предности, старији телефони представљају већи ризик по личне податке, укључујући лозинке и осјетљиве информације.
Извјештај компаније “Зимпериум” наводи да више од половине паметних телефона у употреби – како Андроид, тако и иОС, ради на застарјелим верзијама оперативног система и самим тим је подложно сајбер нападима.
Произвођачи су посљедњих година продужили период софтверске подршке, па тако Google и Самсунг нуде до седам година великих и безбједносних ажурирања, док Apple и даље обезбјеђује безбједносна ажурирања за моделе попут iPhone XS, XS Max и XR, представљене 2018. године, иако не објављује званичне рокове пружања подршке.
Стручњаци савјетују корисницима да размотре могућност замјене уређаја уколико њихов телефон више не прима безбједносна ажурирања, чак и ако и даље функционише без видљивих проблема.
Свијет
46 мин0
Хроника
58 мин0
Здравље
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Наука и технологија
22 ч0
Наука и технологија
2 д0
Наука и технологија
2 д0
Наука и технологија
2 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму