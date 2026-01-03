Аутобус се преврнуо поред пута, полиција истражује узрок несреће

Извор:
Телеграф
03.01.2026
09:55
Коментари:0
Путнички аутобус слетио је са пута у Новој Пазови, код искључења за Старе Бановце.
На фотографијама се види како је аутобус након излијетања са коловоза остао да "лежи" на боку у јакру поред пута.
Здравље
Ефикасност руске вакцине против меланома више од 90 одсто
Како Телеграф.рс сазнаје, у несрећи није било повријеђених, али је причињена већа материјална штета.
Полиција спроводи истрагу како би се утврдило како је тачно дошло до несреће.
Хроника
14 ч0
Хроника
16 ч0
Хроника
17 ч0
Хроника
20 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму