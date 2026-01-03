Logo
Аутобус се преврнуо поред пута, полиција истражује узрок несреће

Извор:

Телеграф

03.01.2026

09:55

Аутобус се преврнуо поред пута, полиција истражује узрок несреће
Фото: Танјуг

Путнички аутобус слетио је са пута у Новој Пазови, код искључења за Старе Бановце.

На фотографијама се види како је аутобус након излијетања са коловоза остао да "лежи" на боку у јакру поред пута.

Здравље

Ефикасност руске вакцине против меланома више од 90 одсто

Како Телеграф.рс сазнаје, у несрећи није било повријеђених, али је причињена већа материјална штета.

Полиција спроводи истрагу како би се утврдило како је тачно дошло до несреће.

