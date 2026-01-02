Детаљи хорора: "Only Fans" инфлуенсерка умрла током интимног односа, младић скочио са балкона

Извор:
Телеграф
02.01.2026
19:59
Коментари:0
У центру Београда 1. јануара догодио се хорор, када се млађи мушкарац М. М. (30) бацио са прозора деветог спрата након што је дјевојка М. П. (28) преминула на његове очи током интимних односа.
Како Телеграф.рс сазнаје, дјевојка је имала отворен профил на Only Fans платформи.
Србија
Језиво! Док је Хитна покушавала да оживи дјевојку, младић потрчао ка прозору и скочио у смрт
Њен партнер, који је био у стану када су љекари констатовали смрт дјевојке, скочио је с прозора и извршио суицид.
Према незваничним информацијама, на лицу мјеста затечени су трагови кориштења дроге.
Србија
Ужасан почетак године: Младић скочио са 9. спрата након што му је дјевојка умрла пред очима
Подсјетимо, 1. јануара, у стану у Београду у Цвијићевој улици, Хитна помоћ је затекла мртву М. П. (28).
Њих двоје су били сами у стану за дочек Нове године.
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
7 ч0
Хроника
8 ч0
Најновије
Најчитаније
22
03
22
00
21
50
21
47
21
42
Тренутно на програму