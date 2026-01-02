Logo
Large banner

Детаљи хорора: "Only Fans" инфлуенсерка умрла током интимног односа, младић скочио са балкона

Извор:

Телеграф

02.01.2026

19:59

Коментари:

0
Зграда балкони
Фото: George Becker/Pexels

У центру Београда 1. јануара догодио се хорор, када се млађи мушкарац М. М. (30) бацио са прозора деветог спрата након што је дјевојка М. П. (28) преминула на његове очи током интимних односа.

Како Телеграф.рс сазнаје, дјевојка је имала отворен профил на Only Fans платформи.

илу-балкон-зграда-24122025

Србија

Језиво! Док је Хитна покушавала да оживи дјевојку, младић потрчао ка прозору и скочио у смрт

Њен партнер, који је био у стану када су љекари констатовали смрт дјевојке, скочио је с прозора и извршио суицид.

Према незваничним информацијама, на лицу мјеста затечени су трагови кориштења дроге.

полиција ротација policija rotacija

Србија

Ужасан почетак године: Младић скочио са 9. спрата након што му је дјевојка умрла пред очима

Подсјетимо, 1. јануара, у стану у Београду у Цвијићевој улици, Хитна помоћ је затекла мртву М. П. (28).

Њих двоје су били сами у стану за дочек Нове године.

Подијели:

Тагови:

Београд

Onlyfans

Дрога

Самоубиство

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Марићи се „живи сахранили“, па направили фешту за 200 људи

Друштво

Марићи се „живи сахранили“, па направили фешту за 200 људи

2 ч

0
Респираторни вируси у порасту, симптоми благи, опоравак брз

Друштво

Респираторни вируси у порасту, симптоми благи, опоравак брз

2 ч

0
Колика ће бити цијена прасића за Божић?

Друштво

Колика ће бити цијена прасића за Божић?

2 ч

0
Сједница је било, али не и договора: Неефикасан рад Парламентарне скупштине БиХ

БиХ

Сједница је било, али не и договора: Неефикасан рад Парламентарне скупштине БиХ

2 ч

0

Више из рубрике

Још једна трагедија у БиХ: Погинуо мотоциклиста, саобраћај потпуно обустављен

Хроника

Још једна трагедија у БиХ: Погинуо мотоциклиста, саобраћај потпуно обустављен

4 ч

0
Тежак удес код Приједора: Директан судар два аута, има повријеђених

Хроника

Тежак удес код Приједора: Директан судар два аута, има повријеђених

4 ч

0
Преврнуо се аутомобил на путу Сарајево-Пале

Хроника

Преврнуо се аутомобил на путу Сарајево-Пале

7 ч

0
Трагичан крај потраге: На подручју Пала пронађено тијело несталог младића из Тузле

Хроника

Трагичан крај потраге: На подручју Пала пронађено тијело несталог младића из Тузле

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

03

Чудо: Младић заробљен у бару смрти, сјео је и помолио се са крстом у руци - ватра га је заобишла

22

00

Богатство руских предузетника порасло за 18 милијарди долара

21

50

Студија показала: У Њемачкој највише новца зарађују индијски радници

21

47

Флик открио: Барселона се појачава у одбрани

21

42

За рубрику вјеровали или не: Двоструки убица добио одштету од 8.600 евра због кршења људских права

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner