Језиво! Док је Хитна покушавала да оживи дјевојку, младић потрчао ка прозору и скочио у смрт

Извор:

Блиц

02.01.2026

14:05

Зграда балкони
Фото: George Becker/Pexels

Хитна помоћ примила је позив од младића М. М. (30) који им је, наводно, рекао је његова дјевојка користила кокаин, али да је без свијести и да не дише, те да сумња да се предозирала.

Према ријечима извора Блица, младић који је починио самоубиство, је прије позива покушавао да реанимира дјевојку, као и док је чекао да љекари стигну, али безуспјешно.

Тајланд-Камбоџа-08122025

Свијет

Више од 100 погинулих у саобраћајкама током прославе Нове године

Доласком на лице мјеста у стан у Цвијићевој улици, љекари су затекли несрећну дјевојку која је нага лежала на кревету и није давала знаке живота.

''Трочлана екипа стигла је у стан и одмах су кренули са реанимирањем дјевојке. Нажалост, безуспјешно, није давала знаке живота. Тада је доктор из екипе констатовао њену смрт. Док је он изговарао вријеме, техничар се окренуо. Све се дешавало у секунди. Младић, који је стајао у стану док су љекари покушавали да спасу дјевојку, приближио се прозору, а техничар је инстиктивно кренуо ка њему. Међутим, младић је у делићу секунде скочио са прозора из стана који се налази на 9. спрату, не дајући никакву шансу љекарима да га ухвате и спасу'', открива саговорник.

restoran

Свијет

Десет особа отровано у Њемачкој: Средство за чишћење им сервирано као пиће

Према његовим ријечима дјевојка и младић су у тренутку њене смрти имали интимни однос.

Како се сазнаје, љекари су напустили стан и одмах потрчали низ степенице на плочник испред зграде, али М. М. (30) је погинуо на лицу мјеста.

На лице мјеста изашла је полиција и дежурни тужилац који су обавили увиђај.

