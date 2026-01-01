Logo
Large banner

Два дјечака задобила тешке повреде очију и лица због експлозије петарди

Извор:

РТС

01.01.2026

12:52

Коментари:

0
Два дјечака задобила тешке повреде очију и лица због експлозије петарди
Фото: АТВ

У Београду су два дјечака од 13 година задобила повреде лица и очију усљед експлозије петарди.

Главни дежурни хирург Војномедицинске академије Бошко Милев рекао је да је током ноћи збринуто више од 160 повријеђених, од којих је 20 њих задобило повреде од петарди и топовских удара.

"Оно што бих издвојио јесте више од 20 повреда задобијених од експлозивних направа, попут петарди и топовских удара. Међу њима су и два дечака од 13 година, који су примљени у Клинику за очне болести због повреда лица и очију изазваних петардама", рекао је Милев за РТС.

petarde pixabay

Регион

Дијете тешко повријеђено због коришћења петарди: Ужас у Хрватској

Он је навео да се код повреда од пиротехничких средстава радило о повредама шака и ампутацијама прстију.

Подијели:

Тагови:

Petarde

dvoje povrijeđenih

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дијете тешко повријеђено употребом пиротехнике

Регион

Дијете тешко повријеђено употребом пиротехнике

21 ч

0
Дјечак тешко повријеђен док је бацао петарде: Ампутирали му два прста

Регион

Дјечак тешко повријеђен док је бацао петарде: Ампутирали му два прста

2 д

0
Одузете петарде, ватромет и ракете: Полиција упутила апел грађанима

Хроника

Одузете петарде, ватромет и ракете: Полиција упутила апел грађанима

6 д

0
Двојици дјечака ампутирани прсти због петарди

Регион

Двојици дјечака ампутирани прсти због петарди

6 д

0

Више из рубрике

Тијело Ђорђа мјесец дана било у рупи пуној смећа и воде: Језиво убиство из љубоморе на новогодишњу ноћ

Србија

Тијело Ђорђа мјесец дана било у рупи пуној смећа и воде: Језиво убиство из љубоморе на новогодишњу ноћ

17 ч

0
Крвава макљажа у ресторану: Пијани гост мушкарцу одгризао уво!

Србија

Крвава макљажа у ресторану: Пијани гост мушкарцу одгризао уво!

20 ч

0
Родитељи Косте Кецмановића који је починио масакр у школи Рибникар морају исплатити још 42.000 КМ

Србија

Родитељи Косте Кецмановића који је починио масакр у школи Рибникар морају исплатити још 42.000 КМ

23 ч

0
Трагичан крај потраге за Јованом (20) који је нестао након што је отишао на журку

Србија

Трагичан крај потраге за Јованом (20) који је нестао након што је отишао на журку

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

53

Златним дукатом даривана беба Данијела Дакановић

15

51

Позови 1414: Помозимо Вуку Малом и његовој породици

15

45

Огласили се из Олимпијакоса о Тајрику Џоунсу: Овако стоје ствари

15

37

Снимак са скандалозног дочека: Ево шта је Весна Ђогани урадила када је сазнала да су остали без пара

15

32

"Кључа" у Холандији: Драматична новогодишња ноћ, полиција каже да је ниво насиља "незапамћен"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner