Два дјечака задобила тешке повреде очију и лица због експлозије петарди

Извор:
РТС
01.01.2026
12:52
Коментари:0
У Београду су два дјечака од 13 година задобила повреде лица и очију усљед експлозије петарди.
Главни дежурни хирург Војномедицинске академије Бошко Милев рекао је да је током ноћи збринуто више од 160 повријеђених, од којих је 20 њих задобило повреде од петарди и топовских удара.
"Оно што бих издвојио јесте више од 20 повреда задобијених од експлозивних направа, попут петарди и топовских удара. Међу њима су и два дечака од 13 година, који су примљени у Клинику за очне болести због повреда лица и очију изазваних петардама", рекао је Милев за РТС.
Он је навео да се код повреда од пиротехничких средстава радило о повредама шака и ампутацијама прстију.
