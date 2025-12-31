Logo
Трагичан крај потраге за Јованом (20) који је нестао након што је отишао на журку

31.12.2025

15:16

Трагичан крај потраге за Јованом (20) који је нестао након што је отишао на журку
Фото: RINA

Потрага за Јованом Палатинушем (20) нажалост има трагичан крај, што је потврдила и мајка настрадалог Панчевца, тврде корисници друштвених мрежа.

Тијело младића, који је нестао у околини Панчева, пронађено је у његовом возилу које је данас извучено из канала ДТД код Гребенца, пише Блиц.

– Јован Палатинуш је нестао прије три дана након што је око 2.45 ујутру својим возилом кренуо са журке у Вршцу. Породици и пријатељима настрадалог младића упућујемо најдубље саучешће – писало је у објави.

