Новогодишња порука Медведева: Побједа Русије је близу

Заменик предсједника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев честитао је свим Русима предстојећу Нову годину и пожелио благостање народу велике и непобедиве Русије, истакавши да је 2025. година била посебна.
„Драги пријатељи, пред нама је 2026. година. Година за нама, 2025, била је посебна — година бранилаца Отаџбине и 80. годишњице велике Победе“, навео је Медведев у видео-обраћању објављеном на свом Телеграм каналу.
У новогодишњој честитки Медведев је саопштио да искрено вјерује да је побједа Русије близу.
Он је захвалио Русима који Нову годину проводе на фронту, напомињући да је земља поносна на њих и да се радује њиховом побједничком повратку кући.
„Желим да изразим огромну захвалност свима који Нову годину дочекују на фронту, као и онима који несебично раде у позадини. Поносни смо на вас и чекамо вас да се вратите кући с побједом“, истакао је политичар.
Тешкоће и достигнућа 2025. године постали су искуство на чијој основи Русија иде напред, закључио је он.
Медведев је подсјетио Русе да се снага Русије огледа у вјерности њеним духовним основама.
