Новогодишња порука Медведева: Побједа Русије је близу

Спутник Србија

31.12.2025

14:44

Фото: Танјуг/АП

Заменик предсједника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев честитао је свим Русима предстојећу Нову годину и пожелио благостање народу велике и непобедиве Русије, истакавши да је 2025. година била посебна.

„Драги пријатељи, пред нама је 2026. година. Година за нама, 2025, била је посебна — година бранилаца Отаџбине и 80. годишњице велике Победе“, навео је Медведев у видео-обраћању објављеном на свом Телеграм каналу.

У новогодишњој честитки Медведев је саопштио да искрено вјерује да је побједа Русије близу.

Он је захвалио Русима који Нову годину проводе на фронту, напомињући да је земља поносна на њих и да се радује њиховом побједничком повратку кући.

„Желим да изразим огромну захвалност свима који Нову годину дочекују на фронту, као и онима који несебично раде у позадини. Поносни смо на вас и чекамо вас да се вратите кући с побједом“, истакао је политичар.

Тешкоће и достигнућа 2025. године постали су искуство на чијој основи Русија иде напред, закључио је он.

Медведев је подсјетио Русе да се снага Русије огледа у вјерности њеним духовним основама.

(спутник србија)

Дмитриј Медведев

Русија

pobjeda

Коментари (0)
