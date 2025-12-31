Гол какав Роналдо није дао никада прије

Извор:
Спутник Србија
31.12.2025
14:39
Већина голова које је Кристијано Роналдо постизао током каријере били су чудесни, али прослављени Португалац наставља да помера границе и са 40 година.
Кристијано Роналдо постигао је погодак у ремију Ал Насра са Ал Етифаком (2:2), али важније од самог поготка био је начин на који је он постигнут.
Као и увијек прослављени Португалац био је на правом мјесту у право вријеме.
Његов саиграч је шутнуо лопту која се одбила од Роналдових леђа, промијенила путању и тако завршила у мрежи противника.
ONE OF THE BEST FINISHES YOU'LL EVER SEE— fan (@NoodleHairCR7) December 30, 2025
CRISTIANO RONALDO IS SO GOATED pic.twitter.com/Qj9TEh1fXS
Осмијехнула се срећа Кристијану који нас је навикао на маестралне голове ногом и главом, али да чак и леђима може да затресе мрежу, то је заиста несвакидашње.
