Гол какав Роналдо није дао никада прије

Спутник Србија

31.12.2025

14:39

0
Гол какав Роналдо није дао никада прије

Већина голова које је Кристијано Роналдо постизао током каријере били су чудесни, али прослављени Португалац наставља да помера границе и са 40 година.

Кристијано Роналдо постигао је погодак у ремију Ал Насра са Ал Етифаком (2:2), али важније од самог поготка био је начин на који је он постигнут.

Као и увијек прослављени Португалац био је на правом мјесту у право вријеме.

Његов саиграч је шутнуо лопту која се одбила од Роналдових леђа, промијенила путању и тако завршила у мрежи противника.

Осмијехнула се срећа Кристијану који нас је навикао на маестралне голове ногом и главом, али да чак и леђима може да затресе мрежу, то је заиста несвакидашње.

(спутник србија)

Кристијано Роналдо

fudbal

gol

