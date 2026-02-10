Logo
У Бањалуци и Фочи највећа учесталост обољења сличних грипу

Извор:

СРНА

10.02.2026

10:10

Коментари:

0
Фото: АТВ

Домови здравља у Републици Српској пријавили су 4.322 акутне респираторне инфекције и 528 обољења сличних грипу, највише на подручју Фоче и Бањалуке, речено је у Институту за јавно здравство.

У болницама у Републици Српској од 26. јануара до 1. фебруара пријављен је 61 обољели од тешке акутне респираторне инфекције који су захтијевали хоспитализацију.

У Универзитетском клиничком центру Републике Српске у Бањалуци на лијечењу су 24 пацијента, а у болницама у Приједору 14, у Добоју 10, у Бијељини осам, у Зворнику и Требињу по два и у Градишци један.

Дом здравља

Градови и општине

Вирус хара југом Српске

Највећи број обољелих од акутних респираторних обољења и обољења слична грипу досад је у узрасним групама од 30 до 64 и од пет до 14 година, док су у категорији тешких акутних респираторних инфекција највише оболијевали најстарији и најмлађи.

Од почетка сезоне, новембра прошле године, укупно је пријављено 82.050 акутних респираторних инфекција, 11.290 обољења сличних грипу, док је тешких акутних респираторних инфекција регистровано 1.465.

