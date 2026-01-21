Вирус хара југом Српске

Аутор:Теодора Бјелогрлић
21.01.2026
19:35
Коментари:0
Кашаљ, повишена температура и малаксалост, симптоми већ добро познати, поново пуне амбуланте требињског Дома здравља. Да ли је ријеч о сезонском вирусу, грипу или корони, тешко је разликовати, јер су симптоми готово идентични. Корона вирус је ослабио, али није нестао, поручује епидемилог.
"Имали смо пандемију, било је очекивано да ће током неког одређеног броја година да вирус ослаби на интензитету, а да његова преносивост буде већа. Тако да је то вирус са којим данас живимо. Он се јавља чешће у зимским мјесецима, али има нешто мање изражен сезонски карактер него вирус грипа. У овом тренутку иако се не тестира рутински највјероватније да имамо и корона вирус и вирус грипу у популацији", каже Јелена Дурић, епидемиолог Дома здравља Требиње.
Од блажих симптома до упорног кашља и вишедневне температуре, искуства пацијената на југу Српске су различита. Док су неки вирус пребољели за неколико дана, други су завршили и на болничком лијечењу.
"Мислим да јесте то тај исти вирус, јер се дају исти лијекови који су се давали у моменту короне. Код мене је температура била од 37,2 до 38. Трајала је четири дана, имао сам кашаљ, и упућен сам на грудно одјељење и ту сам лијечио се 5 дана. Сада сам добро",
"Било је мало температуре, али није било потребно интервенисати то се кући ријеши",
"Има тих вируса, стисне у плућима, али је прошло", неки су од коментара грађана.
Повећан број пацијената након празника за љекаре породичне медицине у требињском Дому здравља, није изненађење.
"После празника велика су окупљања, промјене температуре, велики број пацијената са респираторним вирусима. Температура се враћа, продужени кашаљ, али уз правилну његу углавном немамо велики број компликација", каже Татјана Бошњак, начелник Службе породичне медицине Дома здравља Требиње.
Ипак, како је потврђено за АТВ, пацијената са тежом клиничком сликом било је и на Одјељењу за пулмологију Болнице Требиње. Зато су, због погоршане епидемиолошке ситуације, посјете пацијентима у требињској Болници, до даљњег, забрањене.
