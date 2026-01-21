Голубовић: Град добија Средњу музичку школу

Извор:
Основну музичку школу у Зворнику похађа око 40 ученика, а планирано је да у наредном периоду ова установа, која ће уз сагласност Министарства просвјете и културе Републике Српске бити Мјешовита школа, добије два нова одјељења, изјавио је ресорни министар Боривоје Голубовић.
Голубовић је истакао да је ресорно министарство дало сагласност за оснивање Средње музичке школе у Зворнику, односно измјене Статута у Мјешовиту музичку школу.
"Министарство ће финансирати рад ове школе", рекао је Голубовић након обиласка новоизграђеног објекта средње музичке школе са градоначелником Зворника Бојаном Ивановићем и директором Основне музичке школе "Војин Комадина" Дијаном Зекановић.
Истичући да је задивљен виђеним простором, Голубовић је рекао да је град Зворник учинио максималне напоре да овај објекат изгледа баш овако.
"У Републици Српској има 11 музичких основних и средњих школа, односно мјешовитих, у којима око 4.300 ученика стиче музичко образовање. Све ове школе су од великог значаја за Републику Српску", изјавио је Голубовић новинарима и нагласио да су умјетност и култура нераскидиви, као васпитање и образовање.
Зекановићева је рекла да је за ученике и родитеље средња музичка школа остварење сна јер дјеца могу да наставе средње музичко образовање у Зворнику, односно да не иду из свог града на музичко усавршавање.
Истичући да ће се у средњој музичкој школи изучавати два одсјека, вокално-инструментални и теоретски, Зекановићева је захвалила ресорном министарству за препознавање потреба Зворника и подршку за рад средње музичке школе, као и Градској управи која је омогућила да дјеца похађају школу у новом и опремљеном објекту.
Ивановић је рекао да школа почиње са радом у септембру, па ће сви ученици из Зворника и регије, који желе да се музички образују, моћи да то остваре управо у овом граду.
"Град Зворник наставља да улаже у младост и образовање изградњом школских објеката и њиховим опремањем. Улагање у младе је улагање у будућност", нагласио је Ивановић.
Он је навео да је град Зворник са око 900.000 КМ финансирао изградњу и опремање објекта школе, који има око 400 метара квадратних простора.
Претходно се Голубовић у Средњошколском центру "Петар Кочић" у Зворнику састао са активом директора основних и средњих школа.
