Logo
Large banner

РУГИПП: Непрописан упис "државе" у поступку хармонизације без сагласности СПЦ

21.01.2026

15:05

Коментари:

0
РУГИПП: Непрописан упис "државе" у поступку хармонизације без сагласности СПЦ

Упис "државе" као власника у поступку хармонизације, без сагласности или претходно спроведеног парничног поступка у којем би се утврдило право својине, није у складу са прописима Федерације БиХ и могуће га је правно оспоравати, речено је у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП).

Коментаришући то што је Општински суд у Мостару имовину Српске православне цркве – два православна гробља и капелу, укњижио на "државу", из РУГИПП-а су појаснили да се у поступку хармонизације земљишних књига и катастра може извршити упис, али тај поступак служи искључиво за усклађивање постојећег стања и исправку техничких неусклађености, а не за утврђивање новог власништва.

"Хармонизацијом није дозвољено мијењати власника некретнине без ваљаног правног основа и без учешћа заинтересованих страна. Суд је дужан да у том поступку обавијести све носиоце права и омогући им да изнесу примједбе и доказе", нагласили су у РУГИПП-у.

kompjuter laptop telefon

Регион

Банкарке украле 2,4 милиона евра клијентима

Општински суд у Мостару, након уписивања у грунтовницу да је власник православног гробља у насељу Врапчићи "држава", исто је урадио и са капелом и још једним православним гробљем на другој парцели, саопштили су раније из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.

Из Одбора је саопштено да је мостарски суд упис "државе" на посјед Српске православне цркве извршио током хармонизације земљишне књиге и катастра за катастарску општину Врапчићи.

Подијели:

Таг:

RUGIPP

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Српска тражи алтернативе за боље разумијевање и у свијету, али и БиХ

2 ч

2
Ана Тришић Бабић вратила законе о пушењу и "сезонцима" у поновну процедуру

Република Српска

Ана Тришић Бабић вратила законе о пушењу и "сезонцима" у поновну процедуру

5 ч

1
Стјепановић: Има елемената да Суд у Стразбуру усвоји апелацију Додикове одбране

Република Српска

Стјепановић: Има елемената да Суд у Стразбуру усвоји апелацију Додикове одбране

6 ч

3
Нова фискализација даје резултате: Мање прекршајних налога

Република Српска

Нова фискализација даје резултате: Мање прекршајних налога

20 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

16

02

Амерички предсједник јасан: Ако кажете "не", ми ћемо запамтити

16

02

Орбан: Испоруке гаса из Русије помогле Мађарској да преживи јануарске мразеве

15

58

Мљекари траже веће премије

15

57

Јувентус против Бенфике без Душана Влаховића

15

50

Суперстар Евролиге загрмио послије Звезде, сасуо навијачима болну истину у лице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner