РУГИПП: Непрописан упис "државе" у поступку хармонизације без сагласности СПЦ

21.01.2026
15:05
Коментари:0
Упис "државе" као власника у поступку хармонизације, без сагласности или претходно спроведеног парничног поступка у којем би се утврдило право својине, није у складу са прописима Федерације БиХ и могуће га је правно оспоравати, речено је у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП).
Коментаришући то што је Општински суд у Мостару имовину Српске православне цркве – два православна гробља и капелу, укњижио на "државу", из РУГИПП-а су појаснили да се у поступку хармонизације земљишних књига и катастра може извршити упис, али тај поступак служи искључиво за усклађивање постојећег стања и исправку техничких неусклађености, а не за утврђивање новог власништва.
"Хармонизацијом није дозвољено мијењати власника некретнине без ваљаног правног основа и без учешћа заинтересованих страна. Суд је дужан да у том поступку обавијести све носиоце права и омогући им да изнесу примједбе и доказе", нагласили су у РУГИПП-у.
Општински суд у Мостару, након уписивања у грунтовницу да је власник православног гробља у насељу Врапчићи "држава", исто је урадио и са капелом и још једним православним гробљем на другој парцели, саопштили су раније из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.
Из Одбора је саопштено да је мостарски суд упис "државе" на посјед Српске православне цркве извршио током хармонизације земљишне књиге и катастра за катастарску општину Врапчићи.
