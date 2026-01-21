Стјепановић: Има елемената да Суд у Стразбуру усвоји апелацију Додикове одбране

21.01.2026
Правни заступник Републике Српске Лазар Стјепановић сматра да има елемената да Европски суд за људска права у Стразбуру усвоји најављену апелацију одбране предсједника СНСД-а Милорада Додика на пресуду Суда БиХ.
Стјепановић каже да је јасно да су прекршени чланови Европске конвенције у процесу у којем је Додик осуђен на годину дана затвора и шест година забране политичког дјеловања због "непоштовања одлука Кристијана Шмита" и истиче да је морало да постоји то кривично дјело у вријеме извршења.
- Има елемената да суд усвоји апликацију након чега се скреће пажња држави, у овом случају БиХ, да измијени кривично законодавство и избаци кривично дјело по којем је суђено - рекао је Стјепановић.
Он тврди да фактор који би требало да утиче на судије лежи у чињеници да Шмит није легално изабрани високи представник у БиХ.
Стјепновић је објаснио да Европски суд за људска права у Стразбуру не може да улази у меритум пресуде која је изречена Додику, нити да утврђује да ли је учинио кривично дјело за које је осуђен, али може на основу доказа да утврди да ли је повријеђено неко од права прописаних у Конвенцији за заштиту људских права и основних слобода.
- Судије ће прво да преиспитају процесне услове, односно да ли су они испуњени да би о апликацији уопште одлучивали, те да ли су искоришћена сва правна средства у БиХ. Нема прецизних рокова у којима треба да одлуче о захтјеву - рекао је Стјепановић за Глас Српске.
Он је додао да предмет узимају као приоритет, ако сматрају да је хитан, а ако не, може потрајати и дуже од годину, двије.
Стјепановић сматра да би судије, имајући у виду да је ријеч о политичком процесу који је изазвао велико интересовање, о овој апликацији могле да одлучује брже.
Европском суду за људска права у Стразбуру ових дана биће упућена жалба Додикове одбране на пресуду БиХ.
