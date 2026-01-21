Logo
Запаљена два аута, пожар пријетио зградама

21.01.2026

21.01.2026

09:14

Хроника
Фото: Pixabay

У сарајевском насељу Булевар на Ступу синоћ је запаљено возило те се ватра проширила на сусједно возило.

Информацију о запаљеном аутомобилу је МУП Кантона Сарајево добио синоћ у 1:10 сати, а ради се о улици Ступска.

На оба аутомобила је видљива већа материјална штета која је настала услијед запаљења, а напоменимо и да се ово десило у непосредној близини стамбених објеката.

Тренутно се обавља увиђај те је ово мјесто окружено жутом траком.

нож

Хроника

Разбојник напао радницу, па побјегао због једног њеног потеза

Након тога би се требало знати више информација о томе шта се тачно десило.

Подсјетимо и да је прошлог мјесеца пријављена експлозија у овом насељу приликом које је био ограђен дио пословних објеката.

