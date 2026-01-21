Logo
Разбојник напао радницу, па побјегао због једног њеног потеза

Извор:

Телеграф

21.01.2026

09:11

Разбојник напао радницу, па побјегао због једног њеног потеза
Фото: Pixabay

Београдска полиција трага за мушкарцем који је јуче упао у једну продавницу на Чукарици и уз пријетњу ножем тражио од раднице да му да новац.

Како се сазнаје, он је уперио нож ка радници тражећи новац. Радница се измакла и почела да виче и дозива у помоћ.

Незваничне информације откривају да је разбојник након њеног вриска побјегао.

олуја невријеме

Свијет

Катаклизма: Улице под водом, затворене школе, стотине људи евакуисано

Покушај пљачке забиљежиле су надзорне камере унутар продавнице. На снимцима се јасно види тренутак напада, као и маскирано лице разбојника који је покушао да сакрије идентитет. Полиција је преузела материјал и интензивно ради на идентификацији и проналаску починиоца.

(Телеграф)

