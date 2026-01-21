Разбојник напао радницу, па побјегао због једног њеног потеза

Извор:
Београдска полиција трага за мушкарцем који је јуче упао у једну продавницу на Чукарици и уз пријетњу ножем тражио од раднице да му да новац.
Како се сазнаје, он је уперио нож ка радници тражећи новац. Радница се измакла и почела да виче и дозива у помоћ.
Незваничне информације откривају да је разбојник након њеног вриска побјегао.
Покушај пљачке забиљежиле су надзорне камере унутар продавнице. На снимцима се јасно види тренутак напада, као и маскирано лице разбојника који је покушао да сакрије идентитет. Полиција је преузела материјал и интензивно ради на идентификацији и проналаску починиоца.
