Царинском службенику година дана затвора због примања дара

Суд БиХ изрекао је једногодишњу казну затвора царинском службенику Управе за индиректно опорезивање БиХ Александру Прашталу због кривичног дјела примање дара и других облика користи.
Као споредну, Суд је оптуженом изрекао новчану казну од 35.000 КМ, а одузета му је и имовинска корист прибављена извршењем кривичног дјела од 200 евра, саопштено је из Суда БиХ.
Праштало је проглашен кривим што је 12. јуна 2025. године, као вођа смјене на Царинском реферату на граничном прелазу Градишка, захтијевао за себе дар у износу од 200 евра да не изврши царињење робе које је морао извршити.
У истом предмету Суд је донио рјешење којим је оптуженом продужена примјена мјере забране предузимања одређених пословних активности или службених дужности и укинута даља примјена мјере забране посјећивања одређених мјеста или подручја.
