Царинском службенику година дана затвора због примања дара

20.01.2026

14:11

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Суд БиХ изрекао је једногодишњу казну затвора царинском службенику Управе за индиректно опорезивање БиХ Александру Прашталу због кривичног дјела примање дара и других облика користи.

Као споредну, Суд је оптуженом изрекао новчану казну од 35.000 КМ, а одузета му је и имовинска корист прибављена извршењем кривичног дјела од 200 евра, саопштено је из Суда БиХ.

илу-вријеме-облаци-22102025

Друштво

Сутра претежно суво и хладно

Праштало је проглашен кривим што је 12. јуна 2025. године, као вођа смјене на Царинском реферату на граничном прелазу Градишка, захтијевао за себе дар у износу од 200 евра да не изврши царињење робе које је морао извршити.

У истом предмету Суд је донио рјешење којим је оптуженом продужена примјена мјере забране предузимања одређених пословних активности или службених дужности и укинута даља примјена мјере забране посјећивања одређених мјеста или подручја.

пресуда

primanje dara

