Овако је Милена Радуловић говорила о Алексићу након одлагања суђења: ''То је највећи пораз..''

Подсјетимо, Алексић је преминуо у недјељу увече послије дуге болести, чиме је судски поступак који је вођен против њега пред Вишим судом у Београду окончан. Њега су, 2021. године, за силовање и сексуално злостављање пријавиле глумице Милена Радуловић, Ива Илинчић и још пет дјевојака, његових бивших ученица. Након Алексићеве смрти Милена се није оглашавала, али је његово здравствено стање у вријеме давања овог интервјуа било веома лоше.

Водитељка подкаста у коме је Радуловићева детаљно говорила о цијелом случају поставила јој је тада питање "шта значи одлагање суђења до даљњег", пошто је у том тренутку суђење било одложено због Алексићевог лошег здравственог стања.

- До даљњег значи док оптужени не умре неосуђен. Најстрашније је што они нас и даље од почетка посматрају као неке глумице - жене, па су ту коментари, та толика мржња и несаосећање "шта је чекала, шта је обукла, јел хтјела да буде популарна, успјешна, није била нико прије тога"... Занемарује се овдје једна озбиљна ствар која је најпоразнија у овом сличају, а то је да су они једног педофила пустили да умре неосиђен. То друштво мора да схвати. То је један хорор филм са све мелодијом испод - рекла је Радуловићева.

Гостујући у подкасту "Сигурно место", Милена је говорила и о одлуци да пријави Алексића, како је дуго вјеровала да је једина жртва и да нема никог другог.

- Дуго сам мислила да сам само ја, па кад сам сазнала да нисам, имала сам различите идеје. Помогла ми је много терапија. Имала сам идеју да мој живот може да се настави даље, али то не може да се заборави, биће увијек дио мог живота. Па чак и мој одлазак у Русију је био да промијеним окружење, исто је и са Шпанијом, моји огромни капацитети за учење иду из тога да желим да будем у сигурном простору - рекла је Радуловићева.

Она је открила и да је раније говорила пријатељима шта се десило, па је и тако сазнала за друге жртве.

- Тачка преокрета је била кад сам смогла снаге да кажем родитељима. Осјећала сам додатну кривицу што од шока, срамоте и уцјене, мислила сам да ће се срушити свијет. Није постојала варијанта да им раније кажем јер сам злостављана активно, мислила сам да немам право да им уништавам живот, да нико не може да ми помогне, а можда је могао. Имала сам страх да ће га тата убити, а мама ми се разбољети - рекла је између осталог глумица.