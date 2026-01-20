Преминула пјевачица Бети Ђорђевић

Извор:
Танјуг
20.01.2026
13:16
Коментари:0
Пјевачица Благица Бети Ђорђевић, преминула је 80. години.
Публика ће је највише памтити по незаборавном хиту "Почнимо љубав испочетка".
Регион
Мајка која је кћеркицу (3) бацила у ледену Саву добила 15 година затвора
Благица Бети Ђорђевић рођена је у Куманову 1946. године. На музичку сцену тадашње Југославије, крочила је крајем 60-тих година.
Први сингл "Крај моје туге" објавила је 1974. године.
Од тада до почетка 80-тих година, објавила је десетак синглова, те наступала на фестивалима: Београдско пролеће, Хит парада, Опатија, Сплит. Велику популарност донела јој је песма "Почнимо љубав испочетка", Александра Кораћа, коју је први пут извела на Београдском пролећу 1976. године.
Свијет
Чудо на Богојављење: Од призора на небу сви су остали у шоку
Позната је по наступима у америчким клубовима у Западној Њемачкој гдје је пјевала углавном џез стандарде.
Хроника
41 мин0
Градови и општине
42 мин0
Свијет
53 мин0
Занимљивости
1 ч0
Најновије
Најчитаније
13
31
13
25
13
19
13
16
13
05
Тренутно на програму