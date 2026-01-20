Logo
Хорор призор на граници: Мртво новорођенче пронађено у торби поред канте за смеће

Извор:

Телеграф

20.01.2026

12:39

beba
Фото: Pixabay

Тијело новорођене дјевојчице пронађено је у црној торби поред канте за смеће код аустријске границе, у покрајни Бургенланд, преносе медији.

Сигурносне камере снимиле су осумњичену жену како у недјељу излази из аутобуса из Румуније, носећи црну торбу, а потом се креће ка мрачном углу гдје је, како се сумња, ставила бебу у торбу након што се тајно породила.

Неколико сати касније, тијело новорођенчета пронађено је поред канте за смеће на граничном прелазу Никелсдорф.

Тијело је откривено између 9 и 13 часова, а према процјенама, дјевојчица се вјероватно смрзла на ниским температурама, прије него што је неко успио да је пронађе.

Снимак камере показује жену како излази из аутобуса око 9 сати ујутру. Неколико минута касније, враћа се, узима црну спортску торбу у којој се налазила беба и ставља је поред канте за смеће, док јој возач помаже да торбу спусти. Аутобус је био на путу за Аустрију, а вјерује се да је осумњичена неговатељица преминуле бебе.

Полицајци су по пријави одмах изашли на место догађаја, а истрага још увијек траје.

Ово није први овакав случај у том региону. Недавно је у Бремену пронађен леш новорођенчета, а стручњаци истичу да сваки овакав случај мора пажљиво да се испита како би се разјасниле све околности смрти дјетета.

Полиција апелује на све који имају било какву информацију о овом случају да их обавијесте.

