Град под метрима снијега: Становници копају улазе у зграде, аутомобили потпуно затрпани

Највеће сњежне падавине у посљедњих 60 година на Камчатском полуострву на далеком истоку Русије створиле су огромне наносе високе неколико метара који су блокирали улазе у зграде и затрпали аутомобиле.
Према метеоролошким станицама, у неким подручјима у првој половини јануара пало је више од два метра снијега, након што је у децембру забиљежено 3,7 метара.
Аутомобили су скоро потпуно затрпани у метрима снијега. Мјештани су били присиљени копати пролазе до улаза у зграде.
Полина Туицхиева, блогерка из Петропавловска-Камчатског, лучког града удаљеног 6.800 километара источно од Москве, показала је свој аутомобил затрпан с неколико метара снијега.
Видео објављен на руским медијима приказује мјештане како ходају по наносу снијегу поред семафора и велике гомиле снијега високе неколико метара које се протежу уз путеве док су се неки спуштали низ наносе снијега из забаве.
Службе за ванредне ситуације уклањале су снијег с кровова како би спријечиле оштећења објеката, а становницима је савјетовано да избјегавају непотребна путовања.
Локални медији извијестили су о несташицама хране у продавницама, док су неки становници навели да не могу доћи до потребних лијекова.
