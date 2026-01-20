Logo
Large banner

Град под метрима снијега: Становници копају улазе у зграде, аутомобили потпуно затрпани

20.01.2026

11:25

Коментари:

0
Снијег у Камчатки
Фото: Screenshot

Највеће сњежне падавине у посљедњих 60 година на Камчатском полуострву на далеком истоку Русије створиле су огромне наносе високе неколико метара који су блокирали улазе у зграде и затрпали аутомобиле.

Према метеоролошким станицама, у неким подручјима у првој половини јануара пало је више од два метра снијега, након што је у децембру забиљежено 3,7 метара.

Дјевојчица

Занимљивости

Овако су се Српкиње звале у 15. вијеку: Само 2 имена су опстала и данас

Аутомобили су скоро потпуно затрпани у метрима снијега. Мјештани су били присиљени копати пролазе до улаза у зграде.

Полина Туицхиева, блогерка из Петропавловска-Камчатског, лучког града удаљеног 6.800 километара источно од Москве, показала је свој аутомобил затрпан с неколико метара снијега.

Видео објављен на руским медијима приказује мјештане како ходају по наносу снијегу поред семафора и велике гомиле снијега високе неколико метара које се протежу уз путеве док су се неки спуштали низ наносе снијега из забаве.

илу-вода-чаша-09112025

Здравље

Колико воде дневно бисте требали пити у складу са годинама?

Службе за ванредне ситуације уклањале су снијег с кровова како би спријечиле оштећења објеката, а становницима је савјетовано да избјегавају непотребна путовања.

Локални медији извијестили су о несташицама хране у продавницама, док су неки становници навели да не могу доћи до потребних лијекова.

Подијели:

Тагови:

Kamčatka

Снијег

zima

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Након оброка никако не треба да легнете, умјесто тога урадите ове ствари

Савјети

Након оброка никако не треба да легнете, умјесто тога урадите ове ствари

2 ч

0
Додик честитао Јовањдан

Република Српска

Додик честитао Јовањдан

2 ч

0
Нуждић: У логору "Силос" човјечност свакодневно умирала

Република Српска

Нуждић: У логору "Силос" човјечност свакодневно умирала

2 ч

0
Удаје се Маја Николић: Пјевачица стаје на луди камен трећи пут

Сцена

Удаје се Маја Николић: Пјевачица стаје на луди камен трећи пут

2 ч

0

Више из рубрике

Грађани примили писма: Заплијенићемо вам имовину, спрема се рат!

Свијет

Грађани примили писма: Заплијенићемо вам имовину, спрема се рат!

2 ч

0
Двије бебе преминуле, 27 дјеце на кућном лијечењу након инцидента у вртићу

Свијет

Двије бебе преминуле, 27 дјеце на кућном лијечењу након инцидента у вртићу

2 ч

0
Дјечак Нико (12) се бори за живот након напада ајкуле: Шчепала га за ноге, друг га једва извукао из воде

Свијет

Дјечак Нико (12) се бори за живот након напада ајкуле: Шчепала га за ноге, друг га једва извукао из воде

3 ч

0
Јак земљотрес погодио Грчку

Свијет

Јак земљотрес погодио Грчку

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

34

Пси луталице упали на имање и усмртили пола стада оваца

13

30

Трамп објавио фотомонтажу, забио америчку заставу на тло Гренланда

13

25

Бугарски предсједник поднио оставку на ту фукнцију

13

19

Захар о Гоци Лазаревић: "Нисам је препознао од ботокса"

13

16

Преминула пјевачица Бети Ђорђевић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner