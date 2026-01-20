Logo
Нуждић: У логору "Силос" човјечност свакодневно умирала

Извор:

СРНА

20.01.2026

11:03

Нуждић: У логору "Силос" човјечност свакодневно умирала
Вршилац дужности директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица Виктор Нуждић рекао је да је злогласни логор за Србе "Силос" у Тарчину код Сарајева био мјесто у којем је човјечност свакодневно умирала, а бол постао начин живота.

"Тортура је била и само један једини дан проведен у овом злогласном логору. Тешко је, готово немогуће, и замислити какве су муке, глад, страх и понижење преживљавали заточеници у том казамату пуних 1.300 дана само зато што су били Срби", рекао је Нуждић Срни.

Он је истакао да је свакодневна тортура, систематско изгладњивање, брутална премлаћивања, психичка иживљавања и присилни рад били свакодневница у "Силосу".

Нуждић је рекао да је кроз овај логор прошло око 600 Срба, а многи од њих нису преживјели сурове услове и нечовјечна злостављања. Они који су изашли живи, остали су са трајним ожиљцима на тијелу и души, а многи од њих су касније преминули.

Он је подсјетио да се Хашки трибунал никада није озбиљно бавио логорима за Србе, иако их је, према подацима Републичког центра, само на подручју Сарајева било више од 200, међу којима и "Силос" - један од најмрачнијих симбола страдања српског народа.

Нуждић указује да је "Силос" формиран у мају 1992. године и наставио је да постоји више од два мјесеца након потписивања Дејтонског мировног споразума, истичући да су многи логораши прије тога прошли кроз читав систем сарајевских логора, носећи патњу из једног казамата у други.

"Иако се Суд БиХ бавио злочинима почињеним над Србима у логору 'Силос', коначан епилог је поражавајући – свега седморица осуђених на срамотне казне. Стога је наша обавеза да не заборавимо", поручио је Нуждић.

Нуждић је рекао да ће Републички центар током ове године објединити све податке о сарајевским логорима и јавности презентовати најпотпунија, аргументована и документована сазнања, јер је истина дуг према жртвама и обавеза према будућности.

У уторак, 27. јануара, биће обиљежено 30 година од распуштања злогласног логора за Србе "Силос" у Тарчину, на подручју општине Хаџићи, у којем је у протеклом рату било заробљено око 600 српских цивила, од којих су 24 умрла због посљедица пребијања, тортуре и мучења глађу.

