Додик: Промијенили смо метод

Предсједник СНСД-а Милорад Додик каже за АТВ да је руководство Републике Српске промијенило метод дјеловања, али не и циљ. Закони који су повучени постоје и једног дана могу лако да дођу на дневни ред, рекао је Додик.
"Мало ће се наћи земаља у окружењу, да не кажем и на глобалном нивоу, које могу за 48 сати да сазнају за оставку премијера и изаберу нову владу. Хтјели смо да уђемо у ову годину снажно. Ово је година раста и напретка. ово је година у којој ћемо чувати стабилност друштва, породица, радних мјеста. Српска је у прошлој години имала озбиљан развој. Сви показатељи говоре да у нашем процесу запошљавања само у приватном сектору око 1.000 људи је запошљено, док је у ФБиХ отпуштено 4.000. Прошле године смо слушали како ће бити отпуштања, слиједи криза, ми смо показали да имамо способност да очувамо радна мјеста. Ту не улази јавни сектор гдје има више запослених", рекао је Додик.
"Уставни суд умјесто да се прогласи ненадлежним јер није надлежан, имајући искуства у посљедњих година, тамо ничему не можете да вјерујете. То је чиста политичка мотивација. Напросто покушавају да унесу немир у Српску, да дезорганизују наше напоре за стабилизацијом. У настојању да прекинемо тај низ неизвјесности или да им пружимо шансу, рекли у реду, свакако смо мислили ићи у реорганизацију Владе и учинили то сад", рекао је Додик.
На питање о оцјени Уставног суда о претходној Влади, Додик каже да они нису имали ни право да то заприме.
"Могу да раде шта хоће. Тај Уставни суд се давно дисквалификовао. У Уставу пише да има девет судија. Не могу да раде. Немају двоје судија. То је орган који штити Устав. Ако су спремни отпочетка да руше Устав, не можете да им вјерујете", рекао је Додик.
"Не знају шта хоће. Имате чињеницу да они који су то предложили нису били на гласању. Поставља се питање чему служи Скупштина тој опозицији која је читав дан галамила", каже Додик и поручује да опозиција малтретира све у сали, а онда када дође вријеме за гласање напусте је".
"Читав дан користе медије, шаљу поруке ванредности, ваше је право хоћете ли гласати или нећете. Али не можете да изађете са гласања јер је то ваша обавеза. За то сте бирани. Можете бити за, против, суздржан. Зашто су толике кукавице па изађу. Имате друге спекулације или вам је неко други рекао да изађете. Гласало је 48 посланика за Владу, 49 за предсједника. Већина је 42 ви то не можете достићи никада. Можете радити шта хоћете, нећете промијенити ову ситуацију коју сада имате".
"То је један дио лакрдашке приче из Сарајева. Они понављају након два и по мјесеца, то није понављање, то су нови избори. Све у настојању да умртве људе, нама забрањују да имамо кампању, јуче су неки у скупштини злоупотријебили причу да промовишу свог кандидата. Није више ствар у томе ко је кандидат, у питању је однос између покварених сарајевских структура и Републике Српске. Кроз изборе показујемо достојанство. Прво су нам отели право на провођење наших избори и то су пребацили у Сарајево. И сада су то безочно бранили. Прије годину и више смо ми говорили да ћемо донијети наш закон и највећи отпор је био томе. И то ћемо једног дана урадити. Када је била прича зашто су донесени закони, па повучени, они постоје. Могу једног дана могу лако да дођу на дневни ред. Сада смо смирили ситуацију, али немојте заборавити да смо написали те законе. Али, ви причајте шта хоћете. Некада можете проћи, некада не. Одлучили смо да идемо корак назад, али нисмо промијенили циљ. Можда сада због тога изгледа да дуже треба да идемо, али сигурно га нисмо промијенили. Али, промијенили смо метод", рекао је Додик.
Он је поручио да у тешким годинама повећане су плате и пензије и да се ове године иде још више.
"Ове године смо рекли да поново идемо. У јануару ће бити повећана пензија, априлска плата ће бити исто повећана. И локалне заједнице. На тај начин гурамо само из јавног сектора према породицама око милијарду КМ која долази. Када томе додате реални сектор, то је милијарду и 500 милиона које улазе кроз плате, пензије, борачки додатак. То се зове политика. Неко мисли да је то отаљавање, али ако си одговоран мораш поредати све могућности и немогућности, потребе и оно што мора бити приоритет. Ми то водимо годинама и показујемо стабилност Српске. Уз сву галаму коју чујемо", истиче Додик.
Он напомиње да је на мјестима гдје ће понављати изборе није изашло око 45.000 бирача.
"Морамо да организујемо и да наши људи на терену гдје се понављају избори да им буде јасно зашто то чине. Ја их молим да то учине у већем броју него што је то било. У тим мјестима гдје се понављају избори изашло је око 35.000 људи, а није изашло 45.000. То су мјеста гдје ми традиционално побјеђујемо. Само мјеста гдје смо ми побиједили ту понављају. Онда нам шаљу из других мјеста гдје је побиједила опозиција њихове предсједнике бирачких одбора. Може она што је члан комисије (ЦИК) испред СДС-а да буде испред свих мјесних и бирачких одбора, неће им помоћи. Не зато што ми имамо чаробни штапић да нешто регулишемо, него зато што ће људи доћи и јасно гласати. Позивам све људе да гласају. Како је могуће да они након два и по мјесеца понављају изборе. Морали су да их прогласе неважећим, па онда да се иде у сљедеће. Онда кажу како држе до транспарентност. Па испред СДС-а и ПДП-а су чланови ЦиК-а", рекао је Додик.
Коментаришући геополитичку ситуацију и дешавања у свијету, Додик каже да се морамо прилагодити.
"Морамо водити рачуна да не упаднемо у очи због било чега, ни да смо превише добри, а поготово не лоши. Морате да водите ту политику, улажете много стрпљења, много разговора са људима. Неке морате да молите, некима понекад запријетите, неке игноришете. Морате да имате мјеру. Морамо да водимо рачуна да одржимо ту стабилност. Када кажемо да желимо да сачувамо мир и стабилност то сувише апстрактно изгледа. То је чињенице и није лако", рекао је Додик.
Он поручује да сада ући у дестабилизацију Српске био би њен крај, јер нико није заинтересован да стабилизацију Републику Српску и да за то морамо бити ми заинтересовани.
"Зато смо покушали да радимо са опозицијом која никада ништа није разумјела осим мржње према мени. Никада нису хтјели да опросте успјехе које показујемо. Њима не смета то што је неко рекао 'ако ме не слушаш идеш у затвор'. То им је у реду, а нама није. Лично сам показао да ми је важније достојанство Републике, него мој лични комодитет. Нисмо хтјели због тога некога да се кажу ето препао се. Не, не смијемо показати да се плашимо. Када смо звали опозицију да о томе разговарамо игнорисали су нас, али су зато ишли у Сарајево. Да ли овај народ хоће ово што има - можда. Али, је сигурно боље од оног што се нуди као алтернатива, а то је опозиција", јасан је Додик.
"Не желим да истурам Републику Српску као случај и проблем. Ових дана ћемо послати нашу жалбу у Стразбур због свега што је овдје било. Срам било Сену Узуновић, како може још да се зове правницом. Надамо се да ту има објективности, ваљда на неком мјесту у свијету станује још мало правде. Ако заприме, нема ту другог излаза осим да све пониште. Имајући у виду да се све политизира, не могу рећи да нешто са сигурношћу очекујем. Важно је да искористимо ту инстанцу", рекао је Додик.
