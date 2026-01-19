Logo
Large banner

Званичници Српске дочекали богојављенску литију

Извор:

АТВ

19.01.2026

12:36

Коментари:

0
Званичници Српске дочекали богојављенску литију
Фото: АТВ

Његово високопреосвештенство митрополит бањалучки Јефрем, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић и лидер СНСД-а Милорад Додик дочекали су богојављенску литију код Богојављенске цркве у Бањалуци.

Литија, која је кренула испред Саборног храма Христа Спаситеља, наставиће ка градском мосту гдје ће бити одржано пливање за Часни крст.

Претходно је у Саборном храму Христа Спаситеља епископ Сава служио Свету архијерејску литургију.

Подијели:

Тагови:

Богојављење

Милорад Додик

Жељка Цвијановић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Који половњаци су били најтраженији прошле године?

Ауто-мото

Који половњаци су били најтраженији прошле године?

49 мин

0
Пекари дигли цијене: Грађани све више огорчени

Економија

Пекари дигли цијене: Грађани све више огорчени

50 мин

0
Приганице / крофне са шећером у праху

Савјети

Тијесто неће упити ни кап уља приликом пржења захваљујући једном трику

52 мин

0
Песков о Гренланду: Пажљиво пратимо ситуацију

Свијет

Песков о Гренланду: Пажљиво пратимо ситуацију

57 мин

0

Више из рубрике

Kренула богојављенска литија у Бањалуци

Бања Лука

Kренула богојављенска литија у Бањалуци

1 ч

0
Еписикоп Сава служи Свету архијерејску литургију

Бања Лука

Еписикоп Сава служи Свету архијерејску литургију

4 ч

0
Уводи се нова авио линија из Њемачке за Бањалуку

Бања Лука

Уводи се нова авио линија из Њемачке за Бањалуку

4 ч

0
Ове бањалучке улице данас неће имати струје

Бања Лука

Ове бањалучке улице данас неће имати струје

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

07

У пливању за часни крст учествовао и петогодишњак

13

07

Цјеновник цркве запалио мреже: Наплаћују опрост

13

04

Далибор Кајиш први допливао до Часног крста у Бањалуци

13

01

Најгоре снајке на свијету се рађају само у три знака хороскопа

12

59

Тјентиште експлодира у јулу: Skunk Anansie, Onyx, Senidah, Zoster, Goblini и Artan Lili прва имена Jelen OK Festa!!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner