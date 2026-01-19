Званичници Српске дочекали богојављенску литију

Извор:
Његово високопреосвештенство митрополит бањалучки Јефрем, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић и лидер СНСД-а Милорад Додик дочекали су богојављенску литију код Богојављенске цркве у Бањалуци.
Литија, која је кренула испред Саборног храма Христа Спаситеља, наставиће ка градском мосту гдје ће бити одржано пливање за Часни крст.
Претходно је у Саборном храму Христа Спаситеља епископ Сава служио Свету архијерејску литургију.
