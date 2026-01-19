Logo
Уводи се нова авио линија из Њемачке за Бањалуку

Извор:

АТВ

19.01.2026

08:59

Уводи се нова авио линија из Њемачке за Бањалуку

Аеродром Штутгарт омогућиће летове на четири нове дестинације, али само привремено.

Због грађевинских радова на аеродрому Басел, аеродром Штутгарт привремено ће нудити нове линије, пишу њемачки медији.

У плану четири нова града

Ускоро ће бити у плану четири нова града.

marke novac KM

Друштво

Политичари данас одлучују о најнижим пензијама

Радови на аеродрому Базел утичу на ред летења у Штутгарту. Будући да се главна писта на ЕуроЕрпорту Базел-Мулхаус-Фрајбург, којом заједнички управљају Швајцарска и Француска, обнавља у дужини од 1,5 километара, летачке операције тамо су значајно смањене.

Нискотарифни превозник Виз Ер стога привремено преусмјерава неке руте према Штутгарту.

Између 15. априла и 20. маја Штутгарт ће бити повезан с четири одредишта у Босни и Херцеговини, Србији и Сјеверној Македонији.

Четири нове дестинације од априла

Око мјесец дана ове додатне летне везе биће доступне са аеродрома Штутгарт:

  • Тузла (Босна и Херцеговина): од 15. априла до 20. маја
  • Охрид (Сјеверна Македонија): од 15. априла до 20. маја
  • Бањалука (Босна и Херцеговина): од 16. априла до 19. маја
  • Ниш (Србија): од 16. априла до 19. маја

Летови за Тузлу полазиће пет пута седмично током овог периода, а за Охрид три пута седмично. Руте Штутгарт – Бањалука и Штутгарт – Ниш летјеће четири пута седмично, пише "Феникс магазин".

Vanja Mijatovic

Сцена

Српска пјевачица понијела фиксни телефон на свирку

Виз Ер нуди летове из Штутгарта за источну Европу, пишу њемачки медији. Одредишта обично укључују веће градове попут Будимпеште, Скопља, Тиране, Софије и Букурешта.

