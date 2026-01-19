Уводи се нова авио линија из Њемачке за Бањалуку

Извор:
Аеродром Штутгарт омогућиће летове на четири нове дестинације, али само привремено.
Због грађевинских радова на аеродрому Басел, аеродром Штутгарт привремено ће нудити нове линије, пишу њемачки медији.
Ускоро ће бити у плану четири нова града.
Радови на аеродрому Базел утичу на ред летења у Штутгарту. Будући да се главна писта на ЕуроЕрпорту Базел-Мулхаус-Фрајбург, којом заједнички управљају Швајцарска и Француска, обнавља у дужини од 1,5 километара, летачке операције тамо су значајно смањене.
Нискотарифни превозник Виз Ер стога привремено преусмјерава неке руте према Штутгарту.
Између 15. априла и 20. маја Штутгарт ће бити повезан с четири одредишта у Босни и Херцеговини, Србији и Сјеверној Македонији.
Око мјесец дана ове додатне летне везе биће доступне са аеродрома Штутгарт:
Летови за Тузлу полазиће пет пута седмично током овог периода, а за Охрид три пута седмично. Руте Штутгарт – Бањалука и Штутгарт – Ниш летјеће четири пута седмично, пише "Феникс магазин".
Виз Ер нуди летове из Штутгарта за источну Европу, пишу њемачки медији. Одредишта обично укључују веће градове попут Будимпеште, Скопља, Тиране, Софије и Букурешта.
