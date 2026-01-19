Logo
Large banner

Политичари данас одлучују о најнижим пензијама

Извор:

АТВ

19.01.2026

08:53

Коментари:

0
Политичари данас одлучују о најнижим пензијама
Фото: АТВ

Представнички дом Парламента ФБиХ на сједници најављеној за понедјељак, 19. јануар по скраћеном поступку ће разматрати Приједлог измјена и допуна Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који је почетком овог мјесеца Влада ФБиХ упутила у парламентарну процедуру.

Из Федералног министарства за рад и социјалну политику тим поводом подсјећају да су измјене Закона о ПИО припремане у договору и сарадњи те на захтјев представника пензионера окупљених у Савезу удружења пензионера ФБиХ.

Богојављенска водица

Занимљивости

Богојављенска водица се никада не квари: Ево зашто је то тако

“Управо су представници пензионера иницирали измјене члана 81. Закона којим се утврђује право на најнижу пензију и начин њене заштите те уколико се измјене закона усвоје, висина најниже пензије везаће се за дужину оствареног пензијског стажа како би се заштитили пензионери, али и вредновао пуни радни вијек”, наводи се у саопштењу ресорног федералног министарства.

илу-новац-29112025

Економија

Ако сами себи уплаћујете допринос за пензију, ово никако не смијете урадити

Приједлог закона подразумијева и измјене формуле за усклађивање пензија, а подразумијева да се, како се појашњава, усклађивање пензија врши на основу комбинације индекса раста потрошачких цијена и индекса раста плата у омјеру 60:40 одсто, уз примјену оног показатеља који у датом обрачунском периоду буде повољнији за пензионере а с циљем очувања реалне вриједности пензија и њиховог усклађивања с растом животних трошкова и стандарда.

Подијели:

Тагови:

пензије

Пензионери

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Жена затекла хорор у кревету: Погледао ме и рекао, не мичи се

Регион

Жена затекла хорор у кревету: Погледао ме и рекао, не мичи се

4 ч

0
Денвер - Шарлот

Кошарка

Дебакл Денвер Нагетса код куће

4 ч

0
Преминуо редитељ ''Краља лавова''

Култура

Преминуо редитељ ''Краља лавова''

4 ч

0
Хамид

Друштво

Сви гледају у трактор вриједног младића, а он слави жену која му је промијенила живот

4 ч

0

Више из рубрике

Хамид

Друштво

Сви гледају у трактор вриједног младића, а он слави жену која му је промијенила живот

4 ч

0
Данас сунчано уз малу до умјерену облачност

Друштво

Данас сунчано уз малу до умјерену облачност

5 ч

0
Отац Предраг Поповић објаснио коју грешку Срби најчешће праве на Богојављење: ''Није то трка!''

Друштво

Отац Предраг Поповић објаснио коју грешку Срби најчешће праве на Богојављење: ''Није то трка!''

5 ч

0
АМС издао упозорење за возаче: Повећана опасност

Друштво

АМС издао упозорење за возаче: Повећана опасност

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

20

Стевандић: Зашто посланици бјеже са гласања?

13

07

У пливању за часни крст учествовао и петогодишњак

13

07

Цјеновник цркве запалио мреже: Наплаћују опрост

13

04

Далибор Кајиш први допливао до Часног крста у Бањалуци

13

01

Најгоре снајке на свијету се рађају само у три знака хороскопа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner