Преминуо редитељ ''Краља лавова''

Индекс

19.01.2026

08:34

Преминуо редитељ ''Краља лавова''
Фото: Pixabay

Роџер Алерс, редитељ и умјетник најпознатији по свом раду на анимираном класику „Краљ лавова“ из 1994. године, преминуо је у 76. години. Вијест о његовој смрти потврдио је продуцент и чест сарадник Дејв Босерт на друштвеним мрежама.

„Дубоко сам ожалошћен вијешћу да је наш пријатељ Роџер Алерс кренуо на своје сљедеће путовање. Управо смо се дописивали имејловима прошле недјеље док је путовао Египтом, што овај губитак чини још нестварнијим. Роџер је био изузетно надарен умјетник и филмски стваралац, прави стуб ренесансе Дизнијеве анимације“, написао је Босерт на Фејсбуку.

Богата каријера у Дизнију

Алерс је у Дизнију радио као аутор приче на филмовима „Оливер и дружина“, „Мала сирена“ и „Спасиоци у Аустралији“, након чега је постао главни аутор приче на филму „Љепотица и звијер“.

Заједно са Робом Минкофом режирао је „Краља лавова“, а био је и значајно укључен у бродвејску сценску адаптацију филма. За свој рад на представи био је номинован за награду Тони за најбољи либрето мјузикла, док је сам мјузикл освојио Тонија за најбољи мјузикл.

Касније је радио на пројектима „Лило и Стич“, „Повратак у Земљу Недођију“ и „Краљ лавова 1½“, као и на филмовима ван Дизнија, попут „Сезона лова“ и „Пророк“.

