Да ли је боље туширати се ујутру или увече?

Туширање је свакодневна навика, али многи се вјечито питају: да ли је боље започети дан јутарњим туширањем или га завршити вечерњим?
Како наводи Хеалтх, одговор није тако једноставан и зависи од ваших преференција и начина живота, јер оба имају своје предности.
"Не постоји универзално рјешење. Јутарње туширање може бити одличан начин за буђење, побољшање циркулације и освјежавајући почетак дана, посебно ако сте склони ноћном знојењу. С друге стране, ноћно туширање помаже у испирању зноја, загађења, креме за сунчање и остатака из околине", наводи дерматолошкиња Хана Копелман.
Дерматолошкиња Ен Андриенко каже да јутарње туширање може побољшати циркулацију, разбудити вас и уклонити зној након спавања.
Јутарњи туш може да вам помогне да започнете дан осјећајући се освјежено и пуни енергије. Према истраживању Слееп Фоундатион, 73,3 одсто људи каже да се осјећа освјежено или енергично након јутарњег туширања.
Такође, јутарње туширање побољшава циркулацију, смањује упалу и ублажава бол, посебно ако завршите хладнијом водом прије изласка.
Ноћно превртање и окретање у кревету може ујутро да остави запетљану косу, али јутарњи туш може да помогне да фризура буде уредна. Ако се знојите током спавања, јутарње туширање може да смањи тјелесни мирис и помогне вам да се осјећате чисто и освјежено.
Туширање ујутро такође помаже у смањењу натечености коже и припрема је за бријање или шминкање.
Иако је јутарњи туш одличан за почетак дана, постоје и мане.
Ако дајете приоритет јутарњем туширању, накупине прљавштине, зноја, пелуди, креме за сунчање и загађења током дана остају на вашој кожи и у кревету док спавате.
Са аспекта здравља коже, дерматолошкиња Копелман каже да више преферира ноћно туширање како би се спријечило накупљање које може да зачепи поре или изазове иритацију.
Ако ваше јутарње туширање укључује свакодневно прање косе шампоном и обликовање топлином, то може да оптерети косу, посебно ако је већ склона ломљењу. Дерматолози кажу да сувој или текстурираној коси можда није потребно свакодневно прање.
Топао вечерњи туш може да вам помогне да се опустите и смирите, сигнализирајући мозгу да је вријеме за одмор. Можете испрати прљавштину и остатке дана и заспати чисти. Чак и ако туширање практикујете ујутро, важно је да имате и вечерњу рутину за лице.
Вечерњи туш је познат по томе што побољшава сан и помаже опуштању. Ноћно туширање подстиче бржи пад тјелесне температуре и сигнализира мозгу да је вријеме за спавање.
Туширање ноћу такође подстиче хигијену коже јер уклања све – од креме и шминке до загађења и пелуди. Такође смањује иритацију и појаву акни.
Кожа се обнавља током ноћи, па наношење хидратантне креме након туширања може да подржи здравље коже, задржавање влаге и хидратацију.
Иако је вечерњи туш одличан за опуштање, постоје и мане.
Ако перете косу, одлазак у кревет са мокром косом може да изазове трење или чак гљивичне проблеме на власишту ако се коса не осуши правилно. Такође, може захтјевати додатно вријеме, посебно ако је потребно осушити косу.
