Намирнице које природно лијече несаницу: Уврстите их у исхрану

18.01.2026

16:55

Nesanica telefon krevet
Фото: cottonbro studio/Pexels

Убрзан начин живота, стрес, нередовни оброци и стална изложеност екранима све чешће доводе до проблема са спавањем.

Несаница није безазлена појава, јер дугорочно исцрпљује организам, слаби концентрацију и негативно утиче на опште здравље.

Стрес посебно ремети сан јер подстиче лучење хормона који одржавају тијело у стању будности.

Важну улогу у квалитету сна има и исхрана. Стручњаци савјетују избјегавање тешке, масне и ферментисане хране у вечерњим сатима, као и кофеина и чоколаде.

Мале промјене у рутини, попут редовног времена одласка на спавање и опуштања прије сна, могу донијети значајно побољшање.

Неке намирнице природно помажу успављивање и квалитетнији одмор.

Орашасти плодови, банане, трешње, јогурт с мало меда,пахуљице садрже минерале и састојке који смирују нервни систем и подстичу производњу хормона сна.

Укључивање ових намирница у вечерњи оброк може допринијети мирнијем и дубљем сну.

