Намирнице које природно лијече несаницу: Уврстите их у исхрану

Убрзан начин живота, стрес, нередовни оброци и стална изложеност екранима све чешће доводе до проблема са спавањем.
Несаница није безазлена појава, јер дугорочно исцрпљује организам, слаби концентрацију и негативно утиче на опште здравље.
Стрес посебно ремети сан јер подстиче лучење хормона који одржавају тијело у стању будности.
Важну улогу у квалитету сна има и исхрана. Стручњаци савјетују избјегавање тешке, масне и ферментисане хране у вечерњим сатима, као и кофеина и чоколаде.
Мале промјене у рутини, попут редовног времена одласка на спавање и опуштања прије сна, могу донијети значајно побољшање.
Неке намирнице природно помажу успављивање и квалитетнији одмор.
Орашасти плодови, банане, трешње, јогурт с мало меда,пахуљице садрже минерале и састојке који смирују нервни систем и подстичу производњу хормона сна.
Укључивање ових намирница у вечерњи оброк може допринијети мирнијем и дубљем сну.
