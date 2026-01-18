Сања понизила Мају Маринковић у емисији: ''То није за аплауз''

Извор:
Блиц
18.01.2026
16:35
Коментари:0
Водитељка Сања Маринковић у емисији "Магазин Ин" понизила је Мају Маринковић.
Сања је у емисији угостила актуелне учеснике ријалитија “Елита 9”, па предочила чињенице везане које су се десиле пред камерама.
Регион
Исповијест Хрвата који се борио за Украјину: Вратио сам се, сада не желе да ме лијече
У студио су стигли Анита Станојловић, Лука Вујовић, Анели Ахмић, Асмин Дурџић и Маја Маринковић, а Сања је без увијања отворила тему интимних односа у Елити.
Сања је са собом понијела списак свих партнера појединачно актуелних учесница шоу програма.
Према Сањином списку, по броју односа предњаче Маја Маринковић и Анита Станојловић – Маја са укупно 12, а Анита са 9 партнера.
– Да ли видите ове картице? Ово су све личности са којима сте ви спавали, водили љубав и били интимни у Задрузи и Елити до сада – рекла је Сања.
– Мајко моја – чула се Анели Ахмић.
Маја једва стала на једну картицу – пецнула је водитељка, а потом рекла публици да то није за аплауз.
Србија
Пламен на ауто-путу: Запалио се аутомобил, ватра се проширила на обје траке
Маја Маринковић је покушала да објасни ситуацију, истичући да је дугогодишњи боравак у ријалитију утицао на број њених веза.
– Па нормално Сања, ја сам осам година у ријалитију. Нисам фолирант да свој живот и сексуалну природу спутавам. Ипак, осам година није исто као када неко уђе једну или двије сезоне – рекла је Маја.
Анита је имала нешто другачију реакцију.
– Не, то није тачно. Нисам се пољубила ни са ким. Са сваким са ким сам се пољубила, са њим сам била – бранила се Анита, тврдећи да је имала девет партнера само на папиру.
Мајин отац се осврнуо и на коментаре да Маја више није главни актер, те се качи на друге учеснике.
Свијет
Убијеног предсједника општине жена варала с другом
– Не мора да се буде у причи да би неко побиједио, па ево имамо примјер Кијине маме. Маји је довољно да се појави са својим изгледом и држи пажњу. У кући су сви њени фанови, осим Миће, Маторе и Миљане, она је четврта по стажу у кући – рекао је Таки, а онда се осврнуо и на гардеробу коју шаље ријалити учесници.
– Више не спремам гардеробу, сада сам јој рекао да купи на вријеме. Сад је и задњица умањена и не могу да идем до креатора за сваки детаљ. Нека блиста и нека изађе посљедња, али увијек тата купује и шаље. Много је уложено у њену гардеробу, ове године је сама себи уложила у гардеробу, али тамо ако хоћеш да уђеш за одјећу мораш минимално да уложиш 30. 000 евра. То је јавна сцена, па само преко 2. 000 евра смо дали само за шминку и креме и све то кошта – рекао је он
Занимљивости
57 мин0
Друштво
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Хроника
1 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
6 ч0
Најновије
Најчитаније
16
55
16
45
16
42
16
41
16
35
Тренутно на програму