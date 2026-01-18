Logo
Сања понизила Мају Маринковић у емисији: ''То није за аплауз''

Блиц

18.01.2026

16:35

Водитељка Сања Маринковић у емисији "Магазин Ин" понизила је Мају Маринковић.

Сања је у емисији угостила актуелне учеснике ријалитија “Елита 9”, па предочила чињенице везане које су се десиле пред камерама.

Петар Јеловац

Регион

Исповијест Хрвата који се борио за Украјину: Вратио сам се, сада не желе да ме лијече

У студио су стигли Анита Станојловић, Лука Вујовић, Анели Ахмић, Асмин Дурџић и Маја Маринковић, а Сања је без увијања отворила тему интимних односа у Елити.

Сања је са собом понијела списак свих партнера појединачно актуелних учесница шоу програма.

Према Сањином списку, по броју односа предњаче Маја Маринковић и Анита Станојловић – Маја са укупно 12, а Анита са 9 партнера.

– Да ли видите ове картице? Ово су све личности са којима сте ви спавали, водили љубав и били интимни у Задрузи и Елити до сада – рекла је Сања.

– Мајко моја – чула се Анели Ахмић.

Маја једва стала на једну картицу – пецнула је водитељка, а потом рекла публици да то није за аплауз.

Запалио се аутомобил-18012026

Србија

Пламен на ауто-путу: Запалио се аутомобил, ватра се проширила на обје траке

Маја Маринковић је покушала да објасни ситуацију, истичући да је дугогодишњи боравак у ријалитију утицао на број њених веза.

– Па нормално Сања, ја сам осам година у ријалитију. Нисам фолирант да свој живот и сексуалну природу спутавам. Ипак, осам година није исто као када неко уђе једну или двије сезоне – рекла је Маја.

Анита је имала нешто другачију реакцију.

– Не, то није тачно. Нисам се пољубила ни са ким. Са сваким са ким сам се пољубила, са њим сам била – бранила се Анита, тврдећи да је имала девет партнера само на папиру.

“На гардеробу дајемо 30.000 евра по сезони”

Мајин отац се осврнуо и на коментаре да Маја више није главни актер, те се качи на друге учеснике.

Убијени и убица

Свијет

Убијеног предсједника општине жена варала с другом

– Не мора да се буде у причи да би неко побиједио, па ево имамо примјер Кијине маме. Маји је довољно да се појави са својим изгледом и држи пажњу. У кући су сви њени фанови, осим Миће, Маторе и Миљане, она је четврта по стажу у кући – рекао је Таки, а онда се осврнуо и на гардеробу коју шаље ријалити учесници.

– Више не спремам гардеробу, сада сам јој рекао да купи на вријеме. Сад је и задњица умањена и не могу да идем до креатора за сваки детаљ. Нека блиста и нека изађе посљедња, али увијек тата купује и шаље. Много је уложено у њену гардеробу, ове године је сама себи уложила у гардеробу, али тамо ако хоћеш да уђеш за одјећу мораш минимално да уложиш 30. 000 евра. То је јавна сцена, па само преко 2. 000 евра смо дали само за шминку и креме и све то кошта – рекао је он

