Едита отказала наступе: ''Десиле су се непредвиђене ствари''

18.01.2026

10:22

Коментари:

0
Едита отказала наступе: ''Десиле су се непредвиђене ствари''

Едита Арадиновић је трудна и чека дијете са својим изабраником Ненадом Стевићем.

Едита је лијепе вијести потврдила почетком 2026. године, међутим, чини се да је било назнака и крајем 2025. године.

"Ја сам се сад угојила, али ми лијепо стоји. Издржала сам све ружно у 2025, сад се смијеше неке лијепе ствари. Отказала сам наступе за љето 2026. Не желим да губим енергију. Десиле су се непредвиђене ствари. Зато је боље да сједим и да се завршавају неке ствари, а онда ће се радити", истакла је тада Арадиновићева у интервјуу Божи Добриши, што сад многи тумаче као признање њене трудноће.

Edita Aradinović

Пјевачица

