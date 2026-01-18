Едита отказала наступе: ''Десиле су се непредвиђене ствари''

18.01.2026
10:22
Коментари:0
Едита Арадиновић је трудна и чека дијете са својим изабраником Ненадом Стевићем.
Едита је лијепе вијести потврдила почетком 2026. године, међутим, чини се да је било назнака и крајем 2025. године.
"Ја сам се сад угојила, али ми лијепо стоји. Издржала сам све ружно у 2025, сад се смијеше неке лијепе ствари. Отказала сам наступе за љето 2026. Не желим да губим енергију. Десиле су се непредвиђене ствари. Зато је боље да сједим и да се завршавају неке ствари, а онда ће се радити", истакла је тада Арадиновићева у интервјуу Божи Добриши, што сад многи тумаче као признање њене трудноће.
Сцена
19 ч0
Сцена
20 ч0
Сцена
20 ч0
Сцена
21 ч0
Најновије
Најчитаније
11
48
11
43
11
39
11
24
11
12
Тренутно на програму