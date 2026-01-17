Logo
Истина о великом хиту Индире Радић: Да ли иза њега заиста стоји трагична љубавна прича?

Истина о великом хиту Индире Радић: Да ли иза њега заиста стоји трагична љубавна прича?

Мало ко зна да иза великог хита Индире Радић "Змај" стоји прича која превазилази обичну музичку нумеру.

Наиме, ову пјесму Марина Туцаковић је, најприје, жељела да прода Цеци. Међутим, није коме је намијењено, већ коме је суђено.

Писмо постало пјесма?

"Текст ове пјесме настао је по истинитном догађају. Љубав двоје младих није успјела јер их је спријечила смрт након дуге болести. Фолк хит “Змај”, који је својевремено отпјевала Индира Радић, крије у себи заиста потресну животну причу која ће расплакати и оне "каменог срца". Дечко и дјевојка из пјесме су се заволели у средњој школи. Десет година забављања резултирало је заказивањем свадбе. Дјевојка је, међутим, тада сазнала да има рак панкреаса у поодмаклој фази. Вјенчање је отказано, а она је дечку написала писмо у болници (од ријечи до ријечи ове пјесме) и замолила га да прочита кад она умре. Он се, међутим, напио то исто вече и отворио писмо. Ујутру, када је дошао у болницу, она је умрла. Дечко је чувао писмо 15 година, а онда ријешио да га прода Марини Туцаковић. Она је прво пјесму хтјела да намијени Цеци Ражнатовић, међутим, нумеру је, на крају, отпјевала Индира", пише у једном од коментара испод пјесме, а потом се наводи да се овај догађај одиграо у периоду између 1988 и 1990. године.

Потом је према коментарима са ове музичке платформе, дечко од продаје пјесме купио авионску карту и отпутовао за Бостон, а дјевојка је сахрањена у Нишу, након смрти у тамошњој болници.

Истина о пјесми

Први пут о овоме проговорила је Марина Туцаковић, власница великог броја хитова на музичкој сцени. Како каже, истина је потпуно другачија.

"Свих ових година слушала сам бројне легенде о песми “Змај”, толико да би могао филм да се сними на основу ове пјесме. Нема везе ни са једним догађајем, поготово не са овим трагичним како се наводи. Пјесма је настала тако што је Горан Ратковић Рале донио композицију која је мене повукла да напишем текст. Пјесма је објављена тек 2003. године, што је више од десет година од догађаја који се догодио како тврде. Благе везе са мозгом нема та прича. "Знам да је то била легенда, али мораћу све да разочарам. Истина је потпуно другачија, ријечи у пјесми се не заснивају ни на једном догађају", истакла је Марина.

