Нови детаљи о смрти познатог фризера: Преминуо након лијечења зуба

17.01.2026
10:41
Смрт популарног српског естрадног фризера Матије Радуловића, која се догодила 6. јануара, и даље је велика тема у региону.
Након што се Матија Радуловић пожалио на јаке болове у стомаку, доктори су утврдили присуство бактерија и савјетовали одговарајуће лијечење.
Међутим, упркос јасним препорукама доктора, наводно је одбио започети лијечење. Тачан узрок смрти биће познат након што буду готови резултати обдукције, но бројне спекулације говоре о сепси која је настала након интервенције на зубу.
Проф. др Дејан Марковић и примаријус др Милан Цолић објаснили су како настаје сепса, која је, како се претпоставља, у случају фризера Матије Радуловића настала након стоматолошке интервенције.
О овом су случају у емисији "Ново јутро" говорили професор и примаријус, преноси "Мондо".
Др Милан Цолић објаснио је како настаје сепса, једно од најопаснијих стања која захтијевају хитну медицинску интервенцију.
"Сепса сама по себи није изолована болест, она је синдром. Сепса је стање организма настало након уласка инфекције у тијело која се, како ми то кажемо, дисеминирала, проширила кроз цијели организам, кроз крвоток. О томе какав ће бити одговор организма зависи колико ће се оштетити унутрашњи органи", каже и додаје:
"Дакле, човјек се може убости на трн и добити сепсу. Може поправити зуб и добити сепсу, а наравно, може настати и код других озбиљних стања. Организам мора бити довољно ослабљен да се покрене тај механизам. Кад се механизам покрене, почињу се палити лампице, један по један орган страда од инфекције по цијелом тијелу. Не можете га зауставити и не знате како ће завршити".
"Такво се стање препознаје – цијели организам изненада обузима повишена или снижена температура, убрзан је рад срца, наступа дехидрација. То стање брзо напредује и претвара се у сепсу. Дуго сам радио као општи хирург на Хитној помоћи и знам много таквих случајева. Сепса може бити узрокована бактеријама, вирусима или гљивицама, било шта може покренути тај страшни механизам", објаснио је др Цолић.
Проф. др Дејан Марковић са Стоматолошког факултета објаснио је када је могуће добити сепсу након интервенције на зубу.
"Већина људи, када би снимила зубе, могла би претпоставити да негдје на зубу постоји инфекција. Ипак, то не значи да ће неко имати проблем јер ће се зуб лијечити, поправити или оперисати и стање ће бити нормално. Али кад се инфекција прими на ослабљен организам, тек тада може настати распад система. Сепса генерално доводи до распада одбрамбених снага и неадекватне реакције организма, али у стоматологији, код интервенција на зубима, могућност ширења инфекције је мала, осим у ријетким случајевима. Често се превентивно дају антибиотици, но данас је пракса да се то ради тек код захвата гдје је стварно потребно, на примјер код пацијената с општим обољењима или кардиолошким проблемима. Код здравих људи превентивни антибиотици нису потребни", рекао је др Марковић.
