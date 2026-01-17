Logo
Large banner

Нови детаљи о смрти познатог фризера: Преминуо након лијечења зуба

Извор:

Мондо.рс

17.01.2026

10:41

Коментари:

0
Матија
Фото: Инстаграм

Смрт популарног српског естрадног фризера Матије Радуловића, која се догодила 6. јануара, и даље је велика тема у региону.

Након што се Матија Радуловић пожалио на јаке болове у стомаку, доктори су утврдили присуство бактерија и савјетовали одговарајуће лијечење.

Инфузија болница доктор

Здравље

Завод упозорава: Може се очекивати раст броја обољелих

Међутим, упркос јасним препорукама доктора, наводно је одбио започети лијечење. Тачан узрок смрти биће познат након што буду готови резултати обдукције, но бројне спекулације говоре о сепси која је настала након интервенције на зубу.

Проф. др Дејан Марковић и примаријус др Милан Цолић објаснили су како настаје сепса, која је, како се претпоставља, у случају фризера Матије Радуловића настала након стоматолошке интервенције.

О овом су случају у емисији "Ново јутро" говорили професор и примаријус, преноси "Мондо".

Др Милан Цолић објаснио је како настаје сепса, једно од најопаснијих стања која захтијевају хитну медицинску интервенцију.

илу-дјеца-18102025

Породица

Најпопуларнија имена за дјечаке и дјевојчице у Европи: Једно је већ дуго на трону

"Сепса сама по себи није изолована болест, она је синдром. Сепса је стање организма настало након уласка инфекције у тијело која се, како ми то кажемо, дисеминирала, проширила кроз цијели организам, кроз крвоток. О томе какав ће бити одговор организма зависи колико ће се оштетити унутрашњи органи", каже и додаје:

"Дакле, човјек се може убости на трн и добити сепсу. Може поправити зуб и добити сепсу, а наравно, може настати и код других озбиљних стања. Организам мора бити довољно ослабљен да се покрене тај механизам. Кад се механизам покрене, почињу се палити лампице, један по један орган страда од инфекције по цијелом тијелу. Не можете га зауставити и не знате како ће завршити".

"Такво се стање препознаје – цијели организам изненада обузима повишена или снижена температура, убрзан је рад срца, наступа дехидрација. То стање брзо напредује и претвара се у сепсу. Дуго сам радио као општи хирург на Хитној помоћи и знам много таквих случајева. Сепса може бити узрокована бактеријама, вирусима или гљивицама, било шта може покренути тај страшни механизам", објаснио је др Цолић.

Зоран Милановић-05092025

Регион

Порука из званичне Москве: Зоран Милановић провоцира

Проф. др Дејан Марковић са Стоматолошког факултета објаснио је када је могуће добити сепсу након интервенције на зубу.

"Већина људи, када би снимила зубе, могла би претпоставити да негдје на зубу постоји инфекција. Ипак, то не значи да ће неко имати проблем јер ће се зуб лијечити, поправити или оперисати и стање ће бити нормално. Али кад се инфекција прими на ослабљен организам, тек тада може настати распад система. Сепса генерално доводи до распада одбрамбених снага и неадекватне реакције организма, али у стоматологији, код интервенција на зубима, могућност ширења инфекције је мала, осим у ријетким случајевима. Често се превентивно дају антибиотици, но данас је пракса да се то ради тек код захвата гдје је стварно потребно, на примјер код пацијената с општим обољењима или кардиолошким проблемима. Код здравих људи превентивни антибиотици нису потребни", рекао је др Марковић.

Подијели:

Тагови:

sepsa

фризер

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Крстовдан, Богојављење, Јовањдан: Обичаји које треба испоштовати на ове дане

Друштво

Крстовдан, Богојављење, Јовањдан: Обичаји које треба испоштовати на ове дане

3 ч

0
Дечко Јоване Јеремић повезан са убијеним Живком Бакићем

Сцена

Дечко Јоване Јеремић повезан са убијеним Живком Бакићем

3 ч

0
Коначно стигле добре вијести за Партизан

Фудбал

Коначно стигле добре вијести за Партизан

3 ч

0
Бх. краљ некретнина се шири у Хрватској, градоначелник најавио одговор

Економија

Бх. краљ некретнина се шири у Хрватској, градоначелник најавио одговор

3 ч

1

Више из рубрике

Дечко Јоване Јеремић повезан са убијеним Живком Бакићем

Сцена

Дечко Јоване Јеремић повезан са убијеним Живком Бакићем

3 ч

0
Узнемирујуће: Теодору Џехверовић погодили чашом на наступу

Сцена

Узнемирујуће: Теодору Џехверовић погодили чашом на наступу

4 ч

0
Ana Nikolić pjevačica

Сцена

Ана Николић улетила у кухињу ресторана, па легла на сто: Сцена шокирала многе

16 ч

0
Бресквица у кући затекла хаос, све објавила на друштвеним мрежама

Сцена

Бресквица у кући затекла хаос, све објавила на друштвеним мрежама

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

56

Срушио се авион са путницима: Испливали први снимци

13

52

Ђоковићев бивши тренер открио скандал из свлачионице

13

48

Убијени Живко Бакић је друга жртва из исте криминалне групе

13

45

Ако сутра буде исто вријеме као данас, не слиједи нам добра година

13

21

Венецуела и САД успостављају нову агенду билатералне сарадње

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner