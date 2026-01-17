Коначно стигле добре вијести за Партизан

Извор:
sportklub.rs
17.01.2026
10:17
Дисциплинска комисија Фудбалског савеза Србије укинула је суспензију која је раније била изречена Партизану.
То значи да клуб из Хумске сада практично може да региструје нове играче без икаквих ограничења, што је велика вијест за црно-бијеле.
Првог дана зимског прелазног рока, првостепени орган констатовао је фактичко стање и скинуо црно-бијеле са листе кажњених, јавља "Спорт клуб".
Партизан је благовремено доставио доказе о измирењу дуга према бившем првотимцу Патрику Андрадеу. Због тога канцеларија клуба из Хумске није морала да дјелује у журби како би избјегла потенцијалне проблеме у зимском прелазном року, који траје до 13. фебруара.
Ипак, убрзане активности биле су потребне због мониторинга УЕФА.
Успјехом у измирењу кључног дуговања, Партизан је предуприједио нежељене посљедице и сада може мирно да се посвети прелазном року.
Црно-бијели већ раде на промјенама у тиму, пошто ће се Нијемац Себастијан Полтер придружити екипи на припремама у Турској, а очекује се још нових имена у Хумској.
